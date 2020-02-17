Испарить боеголовку: три секрета системы ПРО А-135 "Амур"

25 лет назад принята на вооружение система противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района А-135 "Амур". Это уникальное оружие: как по задачам, так и по возможностям, - своего рода ядерный "зонтик" над столицей. Причем ядерный он вдвойне. Во-первых, "Амур" защищает Москву от боеголовок баллистических ракет - а они, как известно, начинены не поролоном. Во-вторых, для их нейтрализации также используется ядерное оружие, но другое.

Оговоримся сразу: А-135 - одна из самых засекреченных боевых систем страны, официально (то есть от Минобороны РФ) о ней известно, что она существует, находится на боевом дежурстве и параллельно модернизируется. Вся остальная информация почерпнута из открытых источников.

Появление "Амура" связано с любопытной дипломатической коллизией. К 1970 году СССР и США накопили достаточно ядерных боеголовок, чтобы несколько раз уничтожить друг друга и весь остальной мир в придачу, а потому занялись защитой от ракет противника. Однако выяснилось, что ПРО парадоксальным образом увеличивает риск ядерной войны. Страна, имеющая противоракетную оборону, имеет стимул нанести упреждающий удар по ядерному арсеналу противника - чем меньше тот сможет запустить ракет в ответ, тем выше эффективность ПРО. К тому же системы перехвата ракет подрывают доктрину гарантированного взаимного уничтожения - а именно она является главным тормозом Третьей мировой.

В итоге Москва и Вашингтон заключили договор об ограничении систем ПРО. Каждая из стран получила право развернуть противоракетную оборону в одном позиционном районе радиусом 150 километров. Советский Союз прикрыл Москву, Соединенные Штаты - стартовые позиции своих МБР в Северной Дакоте. Для создателей А-135 договор создал немало проблем, поскольку уже существовавший проект системы пришлось сильно урезать, подгоняя под международные договоренности. А США через 20 лет из договора вышли.

Око Москвы

Подходящие к Шереметьево с северо-востока самолеты делают крюк, огибая поселок Софрино. Если повезет, в иллюминатор можно разглядеть среди подмосковных лесов гигантскую усеченную пирамиду с белыми кругами на боковых гранях. Это радиолокационная станция "Дон-2Н", глаза и мозг А-135. Облетают ее не только из соображений секретности - суммарная мощность излучателей станции 250 мегаватт. Белые круги на гранях - приемные антенны диаметром 18 метров. Рядом с ними расположены квадратные передающие - не такие заметные, но мегаватты излучают именно они. Четыре пары антенн обеспечивают круговой обзор.

Помимо простого наблюдения за небом "Дон" осуществляет поиск потенциальных целей, их классификацию, расчет траектории и наведение противоракет. Выполненные по технологии АФАР антенны могут сопровождать и обстреливать до 100 целей одновременно. Причем всю эту работу гигантский радар при необходимости способен выполнять в полностью автоматическом режиме. Дальность обнаружения головной части МБР - 3700 километров. Чувствительность советского радара вошла в легенды: "Дон" единственный из земных РЛС смог найти в космосе шар размером с теннисный мяч, выпущенный с борта шаттла Discovery, и построить его траекторию.

Стрелы "Амура"

Изначально А-135 была укомплектована перехватчиками большой и малой дальности с ядерными боеголовками. В 2006 году дальние перехватчики 51Т6 были сняты с вооружения. Им на смену испытывается новая противоракета большого радиуса действия. Про нее известно лишь, что она самая быстрая в мире. Перехватчики малого радиуса действия - в противоракетной обороне это высота до 100 километров, - называются 53Т6. 10-метровый конус весом 10 тонн стартует со 100-кратным ускорением и способен выдерживать перегрузки до 210 g. Бортовая электросеть замотана в обшивку, ядерная боеголовка прикрыта обтекателем из жаропрочной керамики.

Ядерное оружие "Амур" использует для не только для уничтожения, но и для обнаружения целей. Отделившись от баллистической ракеты, ее боевые блоки тут же скрываются в облаке ложных целей. В атмосфере такая маскировка не работает - тяжелые боеголовки сразу обгоняют невесомые дипольные отражатели, - а чтобы выделить реальные цели в околоземном пространстве, используется так называемое "смещение ядерным взрывом". Проще говоря, даже если первая противоракета не попадает в цель, срабатывание ее боеголовки меняет траектории всех объектов поблизости. Легкие ложные цели разлетаются, как тополиный пух, тяжелые боеголовки смещаются незначительно.

Ядерная начинка "Амура" отличаются от других боеголовок дополнительным блоком с изотопом бериллия. Результатом цепной реакции становится выброс потока быстрых нейтронов, губительных для вражеских ракет. Проходя через плутоний их боеголовок, нейтроны вызывают преждевременную цепную реакцию без достижения критической массы. В США это явление назвали "эффектом шипучки" - боеголовка мегатонного класса взрывается, как хлопушка на детском утреннике. К тому же работа нейтронного оружия сопровождается мягким, но мощным рентгеновским излучением - оно моментально испаряет оболочку вражеского заряда, распыляя его в атмосфере.