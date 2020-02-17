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17 февраля 2020 г.

Постановление администрации Костромской области от 10 февраля 2020 года № 25-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 10 февраля 2020 г.
Опубликован 17 февраля 2020 г.

В соответствии с Федеральным Законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Костромской области от 20 июня 2005 года № 283-ЗКО "О прожиточном минимуме в Костромской области", в целях оценки уровня жизни населения Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области за IV квартал 2019 года в размере:

в расчете на душу населения - 10 128 рублей,

для трудоспособного населения - 11 052 рубля,

для пенсионеров - 8 523 рубля,

для детей - 9 902 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников

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