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17.02.2020,  
10:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Ледовый поход: как корабли Балтфлота спасли от немцев

Ледокол "Ермак". Фото: wikimedia.org Ледокол "Ермак". Фото: wikimedia.org
Ледокол "Ермак". Фото: wikimedia.org

В феврале 1918 года началась операция по спасению кораблей Балтийского флота. Их переводили из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт, чтобы спасти от захвата германскими и финскими войсками. Эта операция вошла в историю как Ледовый поход Балтийского флота.

Фото: Фотохроника ТАСС
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Балтийский флот имел огромное значение в обороне Петрограда. Поэтому немцы хотели его уничтожить и захватить Петроград. Они планировали нанести удар с северо-запада вдоль Финского залива и с юго-запада - через Псков.

Боевые возможности Балтфлота были ограничены. Большинство экипажей не укомплектовано. Дело в том, что в молодой стране Советов распускали старый флот и создавали социалистический красный флот. Поэтому часть матросов разошлась по домам, другие находились на суше.

Но и сложная ледовая обстановка не позволяла сразу перевести корабли из Ревеля в Кронштадт. Поэтому решили отправить ледоколы, чтобы с их помощью сначала вывести корабли на другую сторону Финского залива в Гельсингфорс. 17 февраля 1918 года коллегия Морского комиссариата направила соответствующую директиву и несколько мощных ледоколов во главе с "Ермаком" двинулись в Ревель.

19 февраля на буксире у ледокола "Волынец" вышли три подлодки. 22 февраля началась общая эвакуация. "Ермак" повел в Гельсингфорс первую группу кораблей - две подводные лодки и два транспорта. При переходе потеряли одну подлодку - "Единорог", несколько судов застряли во льду. Они смогли добраться в Гельсингфорс только в начале марта.

Последние корабли покинули Ревель 25 февраля. Именно в этот день в город вошли немцы. Переходом руководил Алексей Щастный, фактически командовавший Балтийским флотом.

Но и в Гельсингфорсе корабли не были в безопасности. Ситуация в Финляндии становилась напряженной, усиливались антирусские настроения. Была реальная угроза захвата Балтфлота. Поэтому советское командование приняло решение перевести корабли в Кронштадт. Этой операцией также руководил Алексей Щастный.

Фото: Юрий Шипилов/Wikimedia.org
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17 марта четыре линейных корабля и три крейсера в сопровождении двух ледоколов прибыли в Кронштадт. 4 апреля из Гельсингфорса вышел еще один отряд Балтийского флота - два линкора, два крейсера, две подлодки. В Кронштадт они прибыли 10 апреля. Крупнейшие корабли флота были спасены от захвата немецкими войсками.

Что касается капитана 1-го ранга Алексея Михайловича Щастного, руководившего операцией по выводу Балтийского флота в Кронштадт, то уже 27 мая его арестовали по личному распоряжению Троцкого за якобы контрреволюционную деятельность. 22 июня его расстреляли по решению революционного трибунала. Алексея Щастного реабилитировали только в 1995 году.

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