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17.02.2020 16:53
Рубрика: В мире

Литва проиграла дело о претензиях к "Газпрому" на 1,4 млрд евро

Текст: Диана Ковалева
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Литва проиграла дело о претензиях к российской компании "Газпром" на сумму в 1,4 миллиарда евро в последней инстанции - Верховном суде Швеции. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы о пересмотре неблагоприятного для нас решения апелляционного суда этой страны, который оставил без изменения постановление Стокгольмского арбитража 2016 года", - заявили в ведомстве.

Напомним, что разбирательства Литвы с российской компанией длились почти 8 лет. Республика утверждала, что "Газпром" в 2004-2012 годах якобы устанавливал несправедливую цену на импортированное сырье, пользуясь своим монопольным положением на литовском рынке природного газа. Однако доказать это в суде Вильнюсу не удалось, и в 2016 году Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма отказал Вильнюсу во взыскании "компенсации" с компании в размере 1,4 миллиарда евро. При этом судебные издержки литовской стороны составили 10,5 миллиона евро.

В мире Европа Литва Компании Нефть и газ Газпром

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