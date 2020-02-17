Литва проиграла дело о претензиях к "Газпрому" на 1,4 млрд евро

Литва проиграла дело о претензиях к российской компании "Газпром" на сумму в 1,4 миллиарда евро в последней инстанции - Верховном суде Швеции. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

"Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы о пересмотре неблагоприятного для нас решения апелляционного суда этой страны, который оставил без изменения постановление Стокгольмского арбитража 2016 года", - заявили в ведомстве.

Напомним, что разбирательства Литвы с российской компанией длились почти 8 лет. Республика утверждала, что "Газпром" в 2004-2012 годах якобы устанавливал несправедливую цену на импортированное сырье, пользуясь своим монопольным положением на литовском рынке природного газа. Однако доказать это в суде Вильнюсу не удалось, и в 2016 году Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма отказал Вильнюсу во взыскании "компенсации" с компании в размере 1,4 миллиарда евро. При этом судебные издержки литовской стороны составили 10,5 миллиона евро.