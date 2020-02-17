Медцентр под Минском примет 200 китайских студентов

Около 200 китайских студентов, вернувшихся после каникул из КНР в Беларусь, пройдут обязательную акклиматизацию в областном центре медицинской реабилитации "Загорье" в 20 километрах от Минска. Об этом заявил во время посещения центра министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

Случаи заболевания инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Беларуси не зарегистрированы, констатирует БЕЛТА. Вместе с тем с 30 января переведена в режим повышенной готовности работа всей санитарно-эпидемиологической службы, амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения.

Министр пояснил, что приняты все необходимые меры предосторожности. Китайские студенты разделены на "потоки, чтобы те, кто прилетел вместе, вместе и наблюдались. И, соответственно, даже если остаются свободные места, но кто-то прилетает через два-три дня, будут заселены уже в отдельные комнаты", - уточнил он.

По информации ведомства, основная часть студентов из Поднебесной, обучающихся в Беларуси, в связи со вспышкой коронавируса не выезжала на каникулы в КНР и не покидала пределов Беларуси.

Кстати, "Загорье" - уже вторая база для размещения китайских студентов, которая будет работать до 24 февраля. Прежде для них был выделен спортивно-оздоровительный комплекс "Бригантина" в 45 километрах от белорусской столицы. Сейчас этот комплекс, где для учащихся организовано индивидуальное обучение и медицинское наблюдение, уже полностью заполнен.

Эти профилактические меры, по словам министра, созданы для той молодежи, которая не находилась в контакте с больными и не посещала неблагополучные районы, а также тех, для которых были применены на родине меры карантина. "Поэтому риск заражения минимален и может быть связан исключительно с их перелетом. Все принятые меры позволят и этот риск свести к нулю", - считает Караник.

Такие же меры эпидемической безопасности, подчеркнул он, введены во всех областях страны, где обучаются китайские студенты. Специалистами Минздрава во взаимодействии с пограничным и таможенным комитетами организовано оперативное получение сведений о прибывающих из КНР лицах, их лабораторное обследование, а также оперативная доставка в оздоровительные центры.

В диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сообщает агентство, обеспечено круглосуточное дежурство для проведения исследований и тестов.