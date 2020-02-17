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17.02.2020 17:36
Рубрика: В мире

МИД: Оружейные планы США навредят системе безопасной деятельности в космосе

Текст: Диана Ковалева

США нанесут непоправимый урон существующей системе безопасности космической деятельности, если продолжат реализовывать свои оружейно-космические планы. Об этом заявили в российском МИД, передает РИА Новости.

"Реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности. Все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряженности и очередными витками гонки вооружений", - отметили на Смоленской площади.

Фото: NASA's Jet Propulsion Laboratory
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Подобное заявление российское внешнеполитическое ведомство сделало после того, как ряд американских официальных лиц, в частности, командующий недавно созданными космическими силами США Джон Рэймонд, сообщили о том, что российский космический аппарат "Космос-2542" якобы преследовал американский спутник-шпиона "USA-245" (он же-КН-11). В Москве считают, что подобные заявления - не более чем продолжение пропагандистской кампании против России, призванной хоть как-то замаскировать очевидно деструктивные действия США, подталкивающие мир к очередной гонке вооружений в космосе и превращению его в новое поле военного противостояния. Как объяснили в МИД, российский аппарат не представлял никакой угрозы для американского спутника и ни в коем случае не нарушал нормы международного права.

На Смоленской площади призвали США "проявить благоразумие" и отказаться от "безответственных авантюр", которые могут плохо закончиться для всего мира. При этом в ведомстве отметили, что размещение оружия в космосе явно противоречит практике международного сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.

В мире США

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