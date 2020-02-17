Можно ли украсть персональные данные при входе на сайт с телефона

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов прокомментировал возможность кражи персональных данных с помощью технологии, которая позволяет определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. Об этом он рассказал RT.

Эксперт напомнил, что сегодня к персональным данным привязаны практически все идентификационные параметры, которые необходимо указать пользователю для того, чтобы получить доступ к своей персональной странице или банковскому счету.

Нужно указывать телефон, адрес электронной почты, в каких-то случаях номер СНИЛС.

При совершении платежей через интернет чаще всего происходит идентификация пользователя с использованием его мобильного телефона, авторизованного по его паспортным данным. Как отметил эксперт, есть технологии, которые позволяют в интернете перехватывать такие данные.

Ранее СМИ писали, что в России появился новый метод кражи персональных данных с помощью технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств.