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17.02.2020 11:02
Рубрика: Экономика

Можно ли украсть персональные данные при входе на сайт с телефона

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов прокомментировал возможность кражи персональных данных с помощью технологии, которая позволяет определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. Об этом он рассказал RT.

Фото: istock
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Эксперт напомнил, что сегодня к персональным данным привязаны практически все идентификационные параметры, которые необходимо указать пользователю для того, чтобы получить доступ к своей персональной странице или банковскому счету.

Нужно указывать телефон, адрес электронной почты, в каких-то случаях номер СНИЛС.

При совершении платежей через интернет чаще всего происходит идентификация пользователя с использованием его мобильного телефона, авторизованного по его паспортным данным. Как отметил эксперт, есть технологии, которые позволяют в интернете перехватывать такие данные.

Ранее СМИ писали, что в России появился новый метод кражи персональных данных с помощью технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств.

Экономика Финансы Хакерские атаки

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