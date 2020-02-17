Накануне традиционной карнавальной недели (аналог нашей Масленицы) в Германии разгорелся скандал вокруг... пирожных, которые больше полувека выпекает кондитерская в Кельне. К празднику сладости в белой и шоколадной глазури превратились в забавные рожицы, в которых местные блогеры углядели "расистский" подтекст. Об этом пишет газета Koelner Stadt-Anzeiger.

Фигурки украсили кремовыми тюрбанами с кисточками - такие головные уборы носили в Османской империи. А шоколадные "головы" получили крупные губы и - фантазия от шеф-повара - прическу с костью в шевелюре. Представители мигрантских диаспор Кельна сочли кулинарные эксперименты оскорбительной насмешкой над представителями негроидной расы. Хотя и османы, и "мавры" исстари выступали героями карнавальных шествий.

И османы, и "мавры" исстари выступали героями традиционных карнавальных шествий

Кондитеру пришлось оправдываться, что его гастрономическая серия "Забавные карнавальные головы" не имеет ничего общего с колониальными замашками. "И в мыслях такого не было! Мы декорировали пирожные в духе исторических костюмов ряженых, - оправдывался кондитер Грегор Фромме, чью лавочку в Кельне знают с 1960-х годов. - К нам заходили люди самых разных национальностей, и никто никогда не обижался".

Его фирменный зефир "Отелло" всегда был нарасхват - даром что Шекспира в Германии еще никто не запрещал.

Ранее "РГ" писала о том, что в немецком городе Фульда вот уже который год организаторам карнавала запрещают допускать к шествию актеров в образе "негра с юга" с характерными атрибутами - раскрашенными черной ваксой лицами, леопардовыми шкурами, костяными бусами. А в детсадах Гамбурга и Эрфурта отменили костюмированные утренники, чтобы малыши не играли в "вождей краснокожих" с масками и перьями, признанными "неполиткорректными". Под шквал критики в Германии попал и старинный фармацевтический бренд "У мавра": владельцы разбросанных по всей стране аптек с трудом отбиваются от требований сменить вывески.