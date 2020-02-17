Профессор: Человечество недооценивает значение и возможности вирусов

Новости

Оригинальные запчасти и дешевые аналоги. Как сэкономить и не пожалеть 18:00
Под Панамским каналом запустят метро 17:54
Глава МИД ПНС Ливии заявил о недовольстве действиями Турции 17:51
Найдена 1000-летняя гробница могущественного клюнийского ордена 17:50
Спасатели помогли московским родителям открыть квартиру, где остались дети 17:45
МИД: Оружейные планы США навредят системе безопасной деятельности в космосе 17:36
ФК "Сочи" объявил о переходе Кокорина 17:19
Правительство учредило Агентство развития профессионального мастерства 17:16
ЕС включил в санкционный список еще восемь человек и две компании из Сирии 17:10
Лукашенко поздравил борцов с медалями чемпионата Европы 17:10
Сапковский: Чернокожие эльфы и Геральт-женщина - это нормально 17:05
Британцы с круизного лайнера Diamond Princess требуют вернуть их домой 17:01
Российскую Renault Arkana будут выпускать и в Китае 17:00
"Железная бабушка" из Перми стала двукратной чемпионкой мира по зимнему плаванию 16:53
Литва проиграла дело о претензиях к "Газпрому" на 1,4 млрд евро 16:53
В Прикамье декорации фильма "Сердце Пармы" станут туробъектом 16:45
МИД назвал пережитками прошлого санкции ЕС против Беларуси 16:39
В Тольятти в земле рядом с жилыми домами нашли могильные фото 16:35
В Петербурге в музее Суворова откроется выставка "Мундиры и судьбы»" 16:32
Золото на миллиард: в Мексике возобновят поиск легендарного галеона 16:29
Совет директоров "Зенита" одобрил переход Кокорина в "Сочи" 16:27
СМИ: Отстранены украинские прокуроры, расследовавшие дело о крушении MH17 16:25
Коалы и другие эндемики Австралии, сильнее всего пострадавшие от пожаров 16:25
Суд назначил длительные сроки банде за убийство двоих москвичей 16:16
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 17:03
Рубрика: Общество

Профессор: Человечество недооценивает значение и возможности вирусов

Текст: Татьяна Батенева
Вспышка коронавируса в Китае встряхнула не только системы здравоохранения всех стран, но и все народонаселение Земли. И не потому, что является самой опасной из всех подобных вспышек, а скорее благодаря информационным технологиям, которые превратили нашу планету в одну большую деревню. Любая новость на одном ее конце тут же прилетает в каждый дом, буквально в каждое ухо. Но на самом деле человечеству пора осознать, какую огромную роль играет микромир в нашей жизни. Об этом "РГ" рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Горелов.

Александр Васильевич, чем же коронавирус, который уже получил личное имя COVID-19, отличается от тех, которые вызывали похожие вспышки в Китае в 2002 и 2012 годах?

Александр Горелов: Вспышка 2002 года, так называемый тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и вспышка 2012 года - ближневосточный респираторный синдром (БВРС) - по масштабам распространения были меньше. Но в 2002-2003 годах заболели 8,5 тысячи человек и 900 из них умерли, то есть летальность была более 10 процентов. А в 2012 году смертность достигала 35 процентов. Поэтому новая вспышка обоснованно вызвала тревогу. По масштабам она больше прежних, хотя на этот раз смертность не выше 2-2,2 процента.

Получается, что коронавирус давно и хорошо знаком специалистам?

Фото: Александр Ленин/РГ
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Александр Горелов: Да, коронавирусы являются причиной большого количества острых респираторных заболеваний во всем мире. Всего их 40, из них патогенны для человека 6. В основном природным резервуаром этих вирусов являются животные, а "человеческие" штаммы постоянно циркулируют в популяции. Новые респираторные возбудители появляются практически каждый год. Уже в этом столетии были открыты бокавирус, который вызывает до 20 процентов ОРВИ у детей, метапневмовирус, новые вирусы гриппа - свиной калифорнийский и птичий, новые серотипы коронавируса. Наконец, последний вариант, который приобрел способность передаваться не только от животных (возможно, летучих мышей) человеку, но затем и от человека к человеку.

Именно с этим связаны беспрецедентные меры, которые были предприняты и в Китае, и во всем мире на этот раз?

Александр Горелов: Конечно, учитывая то, что это воздушно-капельная инфекция, способная распространиться очень быстро. Реакция мирового сообщества оказалась действительно беспрецедентной. И связана она с открытостью китайцев: первые 30 заболевших были выявлены в конце декабря, а уже 10 января они расшифровали и передали ВОЗ полный геном вируса. Поначалу у многих это вызывало скепсис, но затем десять взрослых и двое детей заболели в Германии, и немецкие ученые подтвердили правильность расшифровки генома. Стало ясно, что на 90 процентов геном нового вируса повторяет тот, который был в 2002-2003 годах. Все это позволило ученым института "Вектор" Роспотребнадзора очень быстро создать тест-системы для диагностики коронавируса и с их помощью выявлять зараженных. 11 февраля было получено регистрационное удостоверение на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР.

Очень быстро! Но ведь по правилам только на регистрацию нового препарата или устройства требуется не менее 180 дней?

Александр Горелов: Острота проблемы была поднята на уровень президента и премьер-министра, а в экстренных ситуациях обычные правила не работают. А наука наша в состоянии это сделать в течение нескольких дней. Вирусология, к счастью, у нас на высоте.

Создание тест-системы облегчило организацию карантинных мер?

Александр Горелов: Да, но не только это. Когда мы впервые столкнулись с опасной вспышкой коронавируса, никто не знал подходов к ней, не знали даже, какими должны быть режимы вентиляции легких, чтобы адекватно обеспечивать кислородную поддержку в тяжелых случаях. Тогда все это и было разработано. Учитывая определенную геномную последовательность, были предложены и препараты, которые позволили в предыдущие два раза погасить инфекцию. В основном они применяются и сейчас.

Получается, что изменчивость у коронавируса не так велика, как, например, у вируса гриппа?

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Вирусолог рассказал, кто больше подвержен риску заражения коронавирусом

Александр Горелов: Грипп - это суперпатоген из всех респираторных патогенов. Вот с 1 октября в США начался сезонный подъем гриппа, и уже к февралю 250 тысяч американцев заболели и более 9,5 тысячи человек умерли, то есть летальность уже 3,8 процента. А прогнозировали, что за весь сезон летальных случаев будет 12-15 тысяч. Но про грипп мы как бы все знаем, следим за ним, от него есть вакцины. Причем можно привиться бесплатно, но вакцинировался в этом году только 51 процент населения, хотя угроза заболеть несопоставимо более высокая. А вот все новое у нас вызывает обеспокоенность. На самом деле коронавирусная инфекция широко распространена и у нас, но все известные серотипы вызывают у людей либо легкие респираторные инфекции, либо диареи, у животных те же диареи, перитонит у кошек и т.д. Но вот в Китае на пути какого-то вируса, носителями которого являются животные, попались люди, и он приобрел новые свойства. К нашему счастью, у него незначительная контагиозность - не как у того же гриппа, кори или ветрянки, поэтому вторичных очагов по миру очень мало.

Насколько я помню, респираторных инфекций существует более 200. Но мы их практически не боимся, за исключением гриппа. А они могут преподнести сюрпризы?

Александр Горелов: В Москве нет ни одного сезона, когда бы мы не сталкивались с каким-либо из респираторных вирусов. В России ежегодно среди населения до 18 лет регистрируется более 20 миллионов случаев ОРВИ, дети болеют ими по 10-12 раз в год - это официальная статистика. Но, конечно, далеко не при всех бывают такие исходы, как тяжелая атипичная пневмония. Тем не менее, есть и осложнения, и случаи смерти.

Я читала, что иммунитет к коронавирусной инфекции у людей, которые переболели, нестойкий. Что вполне возможно через какое-то время опять заразиться. Это так?

Александр Горелов: Все вирусы постоянно мутируют, им надо выживать. А вне живых клеток вирус не живет долго, он выживает только в организме животного или человека. Наш приобретенный, или адаптированный, иммунитет как раз и формируется с их помощью, вирусы его тренируют.

Значит, надеяться на то, что если переболел и выздоровел, то второй раз тем же вирусом не заразишься, не приходится?

Александр Горелов: Почему же? Если у вас базисный иммунитет нормальный, то встреча и с коронавирусом не закончится для вас печально. Вот и в Китае у некоторых людей инфекция проходит в стертых формах, они никуда не обращаются, хотя, по сути, являются носителями вируса и могут заражать других. Но это классика жанра инфекционного процесса. Мы всегда говорим только о тяжелых и крайне тяжелых случаях.

Судя по всему, наиболее эффективными методами борьбы с коронавирусом стали раннее выявление заболевших и строгий карантин?

Александр Горелов: Я бы назвал еще индивидуальные средства профилактики. Прежде всего маски. Конечно, специальные респираторы были бы идеальным решением, но и обычные маски годятся, только чтобы они плотно прилегали к лицу и чтобы их меняли каждый час-два. И обязательно защитные очки, потому что вирус может попасть в организм и через слизистую глаз. Лучше, если это специальные очки типа маски для плавания, но и обычные могут быть хорошим барьером. Кроме того, побывав в местах скопления людей и вернувшись домой, необходимо тщательно вымыть руки, умыться, промыть нос, как при любой респираторной вспышке. Хотя по прогнозам наших немецких коллег риск встречи с вирусом даже в аэропорту Шереметьево, куда по-прежнему прилетают авиарейсы из КНР, равен 0,005 процента. А в целом для России он и того меньше.

А есть ли смысл принимать какие-то лекарства или витамины для профилактики вируса?

Александр Горелов: Если мы выполняем требования индивидуальной профилактики, то риск и без того снижается. Но будем отдавать себе отчет, что в настоящий момент ни ВОЗ, ни центры по контролю за инфекциями - никто не знает, что с позиции доказательной медицины какое-то одно средство лучше другого. Для этого нужно набрать опыт, статистику. Минздрав РФ утвердил временные рекомендации, но они тоже будут обновляться. Сейчас это все - открытая система.

А как же рекламные советы о том, что в период эпидемии надо "поддерживать иммунитет", принимать различные "индукторы", "адаптогены" и т.п.?

Александр Горелов: Объективных научных данных о том, что они защищают, нет. Если ты здоров, нужно сохранять здоровье. Если заболел, то все средства, которые перечислены в рекомендациях минздрава, являются рецептурными, их должен назначить врач. И это касается не только нынешней ситуации. Когда у нас в 2009-2010 годах появился "свиной" грипп, мы знали, что эффективны два препарата. Но от профилактического их приема отказались, чтобы не формировать у людей резистентность, то есть устойчивость к ним. Чтобы в случае реального заражения человек их принимал и поправился. А если их принимать с профилактической целью, вирусы к ним приспосабливаются, и когда действительно нужно лечить заболевшего, помочь уже нельзя. Эта тактика у нашего здравоохранения с 2010 года абсолютная четкая. Неразумное применение лекарств может только навредить.

В недавнем журнале Nature была статья о том, что в тяжелых случаях коронавирус вызывает аутоиммунную реакцию - этим и объясняется тяжесть состояния?

Александр Горелов: Так работают практически все вирусы. В первые три недели после заражения иммунитет как бы раскручивается, а на четвертой неделе должно наступить торможение. Но если этого не происходит, развивается аутоиммунное заболевание - организм начинает борьбу с самим собой. Подавить этот процесс можно, только воздействуя непосредственно на вирус противовирусным препаратом.

Китайцы высказали гипотезу, что в подобных случаях может быть эффективен один из противомалярийных препаратов, который подавляет иммунитет…

Александр Горелов: Сейчас в Китае испытывают в клинике несколько десятков препаратов в разных сочетаниях и даже такие, которые еще не зарегистрированы. КНР закупает все известные классы противовирусных препаратов, включая и один наш, у которого есть показания для лечения сезонных коронавирусных инфекций. Подействует ли он на этот серотип, они, возможно, выяснят.

А имеет ли смысл бороться с опасными вирусами, которые живут в природе? Например, добиться элиминации, то есть полного уничтожения коронавируса?

Александо Горелов: Это что же, перебить всех летучих мышей?

Ну, не перебить, а вытеснить этот штамм другим, менее опасным?

Александр Горелов: Зачем же нам вмешиваться в природу? Мы можем запустить процесс, который вообще остановить невозможно. Ведь и вирусы, и бактерии были на планете задолго до появления человека, и вирусов больше, чем растений и животных, вместе взятых. Причем вопреки общему мнению, индигенных, то есть полезных, вирусов намного больше, чем патогенных. И в нас с вами живут наши родные вирусы, которые вместе составляют виром человека. А в целом наш микробиом состоит из бактерий, вирусов, простейших и тех, кого мы пока еще не знаем. В совокупности все они обеспечивают нашу защиту. Если "наши" вирусы позволяют чужим проникнуть в нас, тогда и возникает инфекционный процесс. Жить без микроорганизмов невозможно. Я всегда говорю: если вы боитесь микробов, вы ошиблись с планетой, вам на Земле делать нечего. Только микробиота нашего кишечника содержит столько генетической информации, сколько вмещают 10 самых больших компьютеров на планете. Сейчас мы больше говорим о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, видим в них основные угрозы. Но ученые посчитали, что к 2050 году главной проблемой человечества станут именно инфекции, вызванные антибиотико-резистентными микробами. И пока мы не поймем, что с инфекциями шутить нельзя, опасность будет только расти.

А причина - в несоблюдении правил гигиены?

Александр Горелов: Конечно! Мы пренебрегаем элементарными правилами, даже руки лишний раз не моем. Вот людям говорят, что превышен эпидемический порог по гриппу, а они едут в супермаркет с грудными детьми закупать продукты. В пространство, где скученность, плохая вентиляция, пыль и наверняка есть больные или носители вирусов! Нам говорят, что грипп будет серьезный, опасный. Что, все мы дружно кинулись прививаться?

Вернемся к коронавирусу - нужно ли создавать вакцину от него?

Александр Горелов: Масштабы заболевания покажут. Пока это не та ситуация, как с гриппом, когда болеет треть населения Земли. В Ухане с населением в 16 миллионов при капельной инфекции на 17 февраля заболело всего 70,5 тысячи человек - это меньше 0,5 процента. Матрица вакцины есть. Но чтобы не просто галочку поставить, вакцина должна быть а) эффективной и б) безопасной. Поэтому нужны опыты на разных животных, проверки на эмбриотоксичность, аллергенность, массу других параметров. Разработка хорошей вакцины требует не менее 3-8 8 месяцев и огромных затрат. Это не значит, что работа не ведется, над созданием вакцины трудятся несколько научных учреждения нашей страны, в том числе два института Роспотребнадзора.

Фото: REUTERS
Как уберечься от гриппа и коронавируса

Но если инфекция не будет распространяться, уже к концу февраля интерес к коронавирусной инфекции пропадет. К тому же вакцина - не панацея. Прививки абсолютно необходимы при жизнеугрожающих ситуациях - столбняк неизлечим, бешенство неизлечимо, да та же дифтерия - при вспышке в Москве было 20 тысяч смертей, когда перестали прививать от нее детей. Вот сейчас распространяется корь среди тех, кто не привит или не провел ревакцинацию. А этот возбудитель ничуть не менее опасен коронавируса.

Меры, которые предприняты в связи с коронавирусом в Китае, в других странах, и у нас в том числе, потребовали немалых затрат. Результат их оправдывает?

Александр Горелов: Если их не предприняли бы, последствия были бы намного дороже: весь Китай полыхнул бы, а не только Ухань и вокруг него. Сколько потребовалось бы стационарных коек, лекарственных препаратов и какими были бы последствия для здоровья миллионов людей? К тому же мы еще до конца не знаем, как поведет себя инфекция. Так что все было сделано очень правильно.

Можно ли прогнозировать развитие ситуации?

Александр Горелов: Как видим, периодичность появления новых респираторных вирусов непредсказуема. Сейчас идет скорее информационная эпидемия, чем вирусная. При прошлых вспышках Китай до 90 дней ничего не сообщал, и мировой паники не было. А в этой ситуации открытости после сообщения о 30 случаях началась реальная паника. Но на самом деле это предупреждение всем нам - относиться к своему здоровью более внимательно.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам