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17.02.2020,  
15:38
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет

Второй тестовый полет перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 запланирован на апрель, через год после первого.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Мы идем на сертификацию транспортных самолетов Ил-76, Ил-114-300, Ил-112, производство которого сейчас планируется. В апреле мы поднимаем Ил-112 на заводе в Воронеже и там же организуем его серийное производство, - рассказал глава ПАО "Ил" Юрий Грудинин на совещании по развитию кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности в Таганроге. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, Ил-112 - первый самолет, разработанный с ноля в постсоветской России. Работа над ним ведется с 2014 года. Воронежский авиазавод построил два прототипа: для наземных испытаний (его тестируют в ЦАГИ) и летный. Он впервые поднялся в воздух в марте 2019 года. Самолет получился слишком тяжелым и не соответствует техзаданию Минобороны по показателю максимальная загрузка-дальность.

В ноябре стало известно, что массу летного прототипа снизили на тонну за счет оптимизации бортовых систем и замены ряда деталей. Вес третьего летного прототипа планируется снизить еще на тонну.

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