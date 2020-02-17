Под Тверью пьяный мужчина расстрелял двух человек

В городе Кимры Тверской области задержан мужчина, расстрелявший в упор из охотничьего ружья двух человек.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что преступлению предшествовал конфликт, произошедший между подозреваемым и его будущей жертвой в магазине. По данным следствия, 14 февраля в магазине города Кимры, а затем в непосредственной близости от него в связи с хулиганским поведением двух родственников между ними и 45-летним посетителем магазина возник конфликт. Стороны причинили друг другу телесные повреждения в виде ушибов лица и тела.

После драки 51-летний ее участник отправился домой, взял из сейфа законно там хранившуюся охотничью двустволку и, будучи пьяным, ночью 15 февраля пошел к своему обидчику. Ничего не подозревающий хозяин дома вышел на стук в калитку и был убит выстрелом в упор. Та же участь постигла вышедшего из дома 28-летнего мужчину.

В УМВД по Тверской области рассказали, что благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый в убийстве очень быстро был установлен и задержан.

По факту убийства следственный отдел по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 222 и пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.