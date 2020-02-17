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17.02.2020 23:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Текст: Сергей Бабкин

Известный телеведущий Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу, сообщает РИА Новости.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Дмитрий Дибров: Я не старый, я просто зрелый

По данным интернет-пабликов, 60-летнему шоумену стало плохо в киноцентре "Октябрь". Дмитрий Дибров лично рассказал информагентству о своем состоянии. По словам журналиста, в Боткинской больнице провели МРТ и другие необходимые исследования. Серьезных патологий не выявлено. "Это просто старость", - с юмором прокомментировал произошедшее сам Дибров.

Официальный представитель телеведущего также подтвердил, что диагнозы, озвученные пабликами, не подтвердились.

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