В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Известный телеведущий Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу, сообщает РИА Новости.

По данным интернет-пабликов, 60-летнему шоумену стало плохо в киноцентре "Октябрь". Дмитрий Дибров лично рассказал информагентству о своем состоянии. По словам журналиста, в Боткинской больнице провели МРТ и другие необходимые исследования. Серьезных патологий не выявлено. "Это просто старость", - с юмором прокомментировал произошедшее сам Дибров.

Официальный представитель телеведущего также подтвердил, что диагнозы, озвученные пабликами, не подтвердились.