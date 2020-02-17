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17.02.2020 09:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве расширили зону платной парковки

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

С 17 февраля в Москве расширилась зона платной парковки. В нее вошли еще 80 улиц.

Как уже писала "РГ", о расширении зоны просили жители районов, где парковочные места постоянно заняты. Они рассудили, что после введения платы бросать машины у их домов будут реже. А местные автомобилисты оформят резидентное разрешение и будут спокойно парковаться.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Платные парковочные места появятся в районах: Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

В некоторых центральных районах стоимость парковки скорректировали: местами тариф увеличили, но на ряде улиц снизили.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье

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