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17.02.2020 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье женщина погибла во время свидания в гараже

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области женщина погибла во время свидания в гараже, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Более 20 человек отравились угарным газом во французской церкви

Влюбленных нашли на территории кооператива "Чайка" в поселке Часцы в Одинцове. К моменту прибытия "скорой помощи" женщина была мертва уже несколько часов. Ее 34-летний возлюбленный был жив, его с острым отравлением угарным газом экстренно доставили в местную больницу.

Выяснилось, что в гараже долгое время работал бензиновый генератор, от которого был запитан обогреватель и световая установка.

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