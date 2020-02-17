В Подмосковье женщина погибла во время свидания в гараже

В Московской области женщина погибла во время свидания в гараже, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Влюбленных нашли на территории кооператива "Чайка" в поселке Часцы в Одинцове. К моменту прибытия "скорой помощи" женщина была мертва уже несколько часов. Ее 34-летний возлюбленный был жив, его с острым отравлением угарным газом экстренно доставили в местную больницу.

Выяснилось, что в гараже долгое время работал бензиновый генератор, от которого был запитан обогреватель и световая установка.