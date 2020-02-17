В столице температура воздуха приблизилась к рекорду

В столице температура воздуха приблизилась к рекордному значению. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в 13:00 на опорной станции ВДНХ зафиксирована температура воздуха +5,3 градуса. Для повторения рекорда 1957 года не хватает пока 0,4 градуса. Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, рекорд вряд ли будет обновлен, но повторение рекорда возможно, ведь температура воздуха продолжает повышаться.

Напомним, что, по данным метеорологов, нынешняя неделя будет очень теплой. Так в ночь на вторник температура воздуха не уйдет в минус, поэтому среднесуточная температура вторника станет положительной. Днем во вторник воздух прогреется до +5 градусов. Если это произойдет, будет побит рекорд 18 февраля 2002 года, когда потеплело до +4,7 градуса. Так же до 5 градусов тепла воздух сможет прогреваться в дневные часы среды - пятницы, а ночью будет от 0 до +2 градусов. К выходным немного похолодает, временами может идти снег с дождем, температура будет от -1 до +4 градусов.