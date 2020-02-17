Новости

Совет директоров "Зенита" одобрил переход Кокорина в "Сочи" 16:27
СМИ: Отстранены украинские прокуроры, расследовавшие дело о крушении MH17 16:25
Коалы и другие эндемики Австралии, сильнее всего пострадавшие от пожаров 16:25
Суд назначил длительные сроки банде за убийство двоих москвичей 16:16
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу 16:03
Видео: в Индии корова задала трепку девушкам на скутере 16:02
В Геленджике из электромобиля украли аккумуляторные батареи 16:00
Под Псковом стартовали учения десантников Союзного государства 16:00
Почта России не прекращает сообщение с Китаем 15:57
О Трифонов Печенгском монастыре в Заполярье снимут фильм 15:54
Видео: В Башкирии спасли провалившихся под лед лошадей 15:51
В Череповце вандалы разрушили ледяные скульптуры к 75-летию Победы 15:51
Волгоградка отсудила у страховщиков миллион рублей 15:46
Гренландия собирается продавать талую воду 15:38
Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры 15:31
Калужский экс-губернатор стал сенатором 15:27
В Петрозаводске вандалы раскрасили памятники на городском кладбище 15:20
Появилось видео гибели автора саундтрека "Бригады" Андрея Иванова 15:17
"Желтый" уровень опасности в Москве продлили до вечера 19 февраля 15:16
Найдены останки легионеров, погибших при вторжении в Британию 15:15
В столице температура воздуха приблизилась к рекорду 15:09
Названа причина расстрела семьи в центре Калининграда 15:03
Chevrolet Niva начали продавать в дилерских центрах Lada 15:02
В Минске стартовали съемки сериала "Дед Морозов" 15:00
Видео: В Мексике на берег выбросило зубастое существо без глаз 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 15:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице температура воздуха приблизилась к рекорду

Текст: Ирина Огилько

В столице температура воздуха приблизилась к рекордному значению. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
Гидрометцентр спрогнозировал морозы в марте

По данным метеорологов, в 13:00 на опорной станции ВДНХ зафиксирована температура воздуха +5,3 градуса. Для повторения рекорда 1957 года не хватает пока 0,4 градуса. Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, рекорд вряд ли будет обновлен, но повторение рекорда возможно, ведь температура воздуха продолжает повышаться.

Напомним, что, по данным метеорологов, нынешняя неделя будет очень теплой. Так в ночь на вторник температура воздуха не уйдет в минус, поэтому среднесуточная температура вторника станет положительной. Днем во вторник воздух прогреется до +5 градусов. Если это произойдет, будет побит рекорд 18 февраля 2002 года, когда потеплело до +4,7 градуса. Так же до 5 градусов тепла воздух сможет прогреваться в дневные часы среды - пятницы, а ночью будет от 0 до +2 градусов. К выходным немного похолодает, временами может идти снег с дождем, температура будет от -1 до +4 градусов.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам