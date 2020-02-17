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17.02.2020 15:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Желтый" уровень опасности в Москве продлили до вечера 19 февраля

Текст: Ирина Огилько

Из-за сильного ветра "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столице до вечера вторника. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По данным метеорологического портала, сегодня и завтра порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00 19 февраля.

Напомним, что ранее МЧС России о Москве предупредил абонентов мобильной связи об ухудшении погоды из-за сильного порывистого ветра, а также попросил избегать парковку машин и нахождение под шаткими конструкциями и деревьями.

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