"Желтый" уровень опасности в Москве продлили до вечера 19 февраля

Из-за сильного ветра "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столице до вечера вторника. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологического портала, сегодня и завтра порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00 19 февраля.

Напомним, что ранее МЧС России о Москве предупредил абонентов мобильной связи об ухудшении погоды из-за сильного порывистого ветра, а также попросил избегать парковку машин и нахождение под шаткими конструкциями и деревьями.