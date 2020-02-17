На Камчатке заключенную осудили за донос об избиении

Отбывавшую наказание за убийство в исправительной колонии в Камчатском крае 64-летнюю женщину вновь отправили под суд и приговорили к дополнительному году и двум месяцам лишения свободы за донос.

Она заявила, что ее избили сотрудники колонии. Как выяснилось в ходе следствия, обвинение было ложным. То, что силу к заключенной не применяли, подтвердили свидетели, результаты медэкспертизы и видеозаписи. Позже женщина, которая сначала не хотела давать показаний, сама признала свою вину.

"Обвиняемая сообщила, что из-за стресса могла заблуждаться относительно характера действий сотрудников колонии", - говорится на сайте СУ СК Камчатки.

Доносчицу признали виновной в заведомо ложном обвинении в совершении тяжкого преступления (часть 2 статьи 306 УК РФ). Кстати, в прошлом году в ее отношении уже расследовали два уголовных дела, где потерпевшими также были сотрудники ИК.