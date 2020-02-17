Новости

Роухани прокомментировал предстоящие выборы президента в США 05:43
На Дальнем Востоке эвакуировали десятки детских садов 05:39
На Камчатке заключенную осудили за донос об избиении 05:35
В Бурятии на ферме нашли три килограмма марихуаны 05:05
На Камчатке ракетные корабли уничтожили "противника" артогнем 05:00
В Китае число жертв коронавируса достигло 1770 04:57
Бывшие сотрудники минюста США потребовали отставки генпрокурора 04:51
Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом приостановлено из-за метели 04:29
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни 04:27
Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма осадков 04:21
Япония эвакуировала всех своих граждан из китайской провинции Хубэй 03:25
У 40 американцев с Diamond Princess выявили коронавирус 03:10
Граждан США эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess 02:57
Четыре человека погибли при крушении самолета на юге Франции 02:30
Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией и Беларусью 02:27
Twitter Примеры назвал Смолова царем 01:45
Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом" 01:13
Трамп на своем лимузине открыл гонки NASCAR во Флориде 00:42
Армия Сирии установила контроль над 28 населенными пунктами под Алеппо 00:29
Смолов забил первый мяч за "Сельту", поразив ворота "Реала" 16.02.2020
Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на матч с "Реалом" 16.02.2020
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену 16.02.2020
Православные силы консолидируются для отстаивания святынь в Черногории 16.02.2020
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса 16.02.2020
Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела "Холопа" 16.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
17.02.2020 05:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке заключенную осудили за донос об избиении

Текст: Дина Непомнящая

Отбывавшую наказание за убийство в исправительной колонии в Камчатском крае 64-летнюю женщину вновь отправили под суд и приговорили к дополнительному году и двум месяцам лишения свободы за донос.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Сахалинской области
На Сахалине заключенным отправили телефоны, спрятав их в курице

Она заявила, что ее избили сотрудники колонии. Как выяснилось в ходе следствия, обвинение было ложным. То, что силу к заключенной не применяли, подтвердили свидетели, результаты медэкспертизы и видеозаписи. Позже женщина, которая сначала не хотела давать показаний, сама признала свою вину.

"Обвиняемая сообщила, что из-за стресса могла заблуждаться относительно характера действий сотрудников колонии", - говорится на сайте СУ СК Камчатки.

Доносчицу признали виновной в заведомо ложном обвинении в совершении тяжкого преступления (часть 2 статьи 306 УК РФ). Кстати, в прошлом году в ее отношении уже расследовали два уголовных дела, где потерпевшими также были сотрудники ИК.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Армия Сирии установила контроль над 28 населенными пунктами под Алеппо
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Forbes назвал имя нового долларового миллиардера из России
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников