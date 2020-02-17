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17.02.2020 13:49
Проект: В регионах

Пермские ученые оцифровали яйцо динозавра

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Пермском государственном национальном исследовательском университете создали новую коллекцию экспонатов музея палеонтологии и исторической геологии в формате 3D.

Фото: Julius Csotonyi/royaltyrrellmuseum.wpcomstaging.com
Обнаружен новый вид динозавра - "жнец смерти"

- Теперь у всех пользователей интернета есть возможность рассмотреть со всех сторон остатки растений и животных, которые населяли нашу планету несколько десятков миллионов лет назад. Среди виртуальных экспонатов есть даже яйцо динозавра, - пояснила доцент кафедры междисциплинарных исторических исследований, руководитель Лаборатории 3D-моделирования и цифровых музейных технологий Надежда Поврозник.

Стоит отметить, что ранее ученые при поддержке эндаумент фонда вуза оцифровали несколько экспонатов музея истории Пермского университета. Среди них предметы античной эпохи, созданные несколько тысяч лет назад. Всего в виртуальном пространстве пользователям сегодня доступны для просмотра в формате 3D несколько десятков экспонатов музеев ПГНИУ.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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