Пермские ученые оцифровали яйцо динозавра

В Пермском государственном национальном исследовательском университете создали новую коллекцию экспонатов музея палеонтологии и исторической геологии в формате 3D.

- Теперь у всех пользователей интернета есть возможность рассмотреть со всех сторон остатки растений и животных, которые населяли нашу планету несколько десятков миллионов лет назад. Среди виртуальных экспонатов есть даже яйцо динозавра, - пояснила доцент кафедры междисциплинарных исторических исследований, руководитель Лаборатории 3D-моделирования и цифровых музейных технологий Надежда Поврозник.

Стоит отметить, что ранее ученые при поддержке эндаумент фонда вуза оцифровали несколько экспонатов музея истории Пермского университета. Среди них предметы античной эпохи, созданные несколько тысяч лет назад. Всего в виртуальном пространстве пользователям сегодня доступны для просмотра в формате 3D несколько десятков экспонатов музеев ПГНИУ.