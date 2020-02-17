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17.02.2020 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тольятти в земле рядом с жилыми домами нашли могильные фото

Текст: Анна Шепелева

В Тольятти возмущенные жители дома № 34 по улице Громовой заявили о том, что в их двор якобы привезли землю с кладбища вперемешку с могильными фото. Горожане потребовали от администрации объяснить акт вандализма.

Фото: iStock
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В ответ чиновники объяснили, что таблички с изображениями попали туда из местного мемориального ателье. Ранее во дворе этого дома энергетикам пришлось вскрывать грунт, чтобы устранить аварию на трубопроводе. В толще земли нашли мемориальные фотокерамические таблички. Коммунальщики сообщили об этом в полицию и администрацию. Началась проверка.

Выяснилось, что в соседнем доме расположена контора, где изготавливаются фото для надгробий. Владелец ателье пояснил, что брак выбрасывают в мусорный контейнер у дома № 32 по улице Громовой. Бизнесмен признал свои таблички, более того, он вспомнил, что изготовил их пять лет назад.

В администрации также подчеркнули, что грунт с других территорий сюда не завозили.

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