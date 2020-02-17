В Тольятти в земле рядом с жилыми домами нашли могильные фото

В Тольятти возмущенные жители дома № 34 по улице Громовой заявили о том, что в их двор якобы привезли землю с кладбища вперемешку с могильными фото. Горожане потребовали от администрации объяснить акт вандализма.

В ответ чиновники объяснили, что таблички с изображениями попали туда из местного мемориального ателье. Ранее во дворе этого дома энергетикам пришлось вскрывать грунт, чтобы устранить аварию на трубопроводе. В толще земли нашли мемориальные фотокерамические таблички. Коммунальщики сообщили об этом в полицию и администрацию. Началась проверка.

Выяснилось, что в соседнем доме расположена контора, где изготавливаются фото для надгробий. Владелец ателье пояснил, что брак выбрасывают в мусорный контейнер у дома № 32 по улице Громовой. Бизнесмен признал свои таблички, более того, он вспомнил, что изготовил их пять лет назад.

В администрации также подчеркнули, что грунт с других территорий сюда не завозили.