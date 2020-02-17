Видео: В Башкирии спасли провалившихся под лед лошадей

В Иглинском районе Башкирии местные жители спасли от утопления табун лошадей, провалившихся под лед. Видео, запечатлевшее ход спасательной операции, выставил на своей странице в Instagram конезаводчик Сагитзян Идиятуллин.

В своем посте он написал, что причиной ЧП стала нестабильная погода. Лошади не подозревали, что полуметровый слой льда, по которому они безопасно ходили совсем недавно, сильно подтаял.

Спасать попавших в беду животных бросились несколько человек, которые использовали для этого технику и веревки, тащили руками. Лишь бы успеть.

- Слава богу, все обошлось, всех вытащили, действовали оперативно, - отметил Сагитзян Идиятуллин.

Это видео мало кого оставило равнодушным.

"Вы умнички! При просмотре этого видео душа рвалась, но вы все сделали отлично! Красавчики!", "Мужики! Вы большие молодцы, респект!" - такие отзывы оставили читатели поста.