В Красноярске школьник умер от отравления неизвестным веществом

Следственный комитет по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" после гибели подростка из-за отравления неизвестным веществом.

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло ночью 12 февраля.

- Житель дома, расположенного по улице Калинина, обнаружил тело 14-летнего подростка, без признаков насильственной смерти. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление неустановленным веществом, - сообщила помощник руководителя регионального СК Ольга Дегидь.

Некоторые СМИ назвали причиной смерти отравление большим количеством снюса, однако в ведомстве отметили, что состав вещества пока уточняется, для этого назначены судебно-медицинская и гистологическая экспертизы.