В Красноярском крае четыре человека насмерть отравились угарным газом

Следственный комитет по Красноярскому краю и республике Хакасия начал проверку по факту гибели четырех человек в Минусинском районе.

По данным следствия, ЧП произошло в поселке Опытное поле: в одном из частных домов были обнаружены тела 34-летней женщины и троих мужчин без внешних признаков насильственной смерти.

Как рассказали в ведомстве, накануне хозяин дома пригласил в гости знакомых, которые сначала все вместе распивали спиртное, а потом остались ночевать. Очевидно, кто-то из них случайно закрыл заслонку печи, из-за чего все четверо насмерть отравились угарным газом.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося.