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17.02.2020 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петрозаводске вандалы раскрасили памятники на городском кладбище

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петрозаводске на Сулажгорском кладбище вандалы раскрасили надгробные памятники. Была испорчена 61 могила.

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Как сообщили "РГ" в МВД Карелии, о произошедшем сообщила администрация кладбища.

Первыми факты вандализма заметили смотрители. В основном пострадали могилы, расположенные недалеко от забора вдоль автомобильной трассы.

Неизвестные хулиганы закрасили голубой краской глаза на памятниках усопших. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Сотрудники полиции ищут вандалов.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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