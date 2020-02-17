В Петрозаводске вандалы раскрасили памятники на городском кладбище

В Петрозаводске на Сулажгорском кладбище вандалы раскрасили надгробные памятники. Была испорчена 61 могила.

Как сообщили "РГ" в МВД Карелии, о произошедшем сообщила администрация кладбища.

Первыми факты вандализма заметили смотрители. В основном пострадали могилы, расположенные недалеко от забора вдоль автомобильной трассы.

Неизвестные хулиганы закрасили голубой краской глаза на памятниках усопших. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Сотрудники полиции ищут вандалов.