В Геленджике из электромобиля украли аккумуляторные батареи

В Геленджике полицейские задержали подозреваемых в краже у местного жителя аккумуляторных батарей из электромобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.
Мужчина объяснил, что ночью услышал шум возле дома, вышел на улицу и увидел отъезжающий автомобиль, а позже обнаружил пропажу восьми аккумуляторных батарей из своего стоявшего в гараже электромобиля.
Общая сумма причиненного ущерба составила около 150 тысяч рублей.
Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемых. В результате они задержали двух местных жителей 36 и 38 лет по месту их проживания.
Выяснилось, что похищенное имущество они продали, а деньгами "распорядились по своему усмотрению".
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Задержанных заключили под стражу. Ведется следствие.