В Сочи задержали серийных поджигателей имущества

В Сочи полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в том, что они регулярно поджигали имущество местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, в дежурную часть Лазаревского района УВД по Сочи уже несколько месяцев поступали сообщения о регулярных поджогах. Причем общая сумма ущерба достигла почти двух миллионов рублей.

Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались 20-летний местный житель и ранее судимый 32-летний приезжий из соседней республики.

По данным следствия, они причастны к шести фактам поджога чужого имущества. За несколько месяцев злоумышленники "из-за неприязненных отношений с потерпевшими подожгли дом, кафе и автомобиль".

По этим фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное повреждение или уничтожение имущества"). Подозреваемым, которые по решению суда заключены под стражу, грозит до пяти лет лишения свободы.