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17.02.2020 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи задержали серийных поджигателей имущества

Текст: Ирина Белова

В Сочи полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в том, что они регулярно поджигали имущество местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Как выяснилось, в дежурную часть Лазаревского района УВД по Сочи уже несколько месяцев поступали сообщения о регулярных поджогах. Причем общая сумма ущерба достигла почти двух миллионов рублей.

Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались 20-летний местный житель и ранее судимый 32-летний приезжий из соседней республики.

По данным следствия, они причастны к шести фактам поджога чужого имущества. За несколько месяцев злоумышленники "из-за неприязненных отношений с потерпевшими подожгли дом, кафе и автомобиль".

По этим фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное повреждение или уничтожение имущества"). Подозреваемым, которые по решению суда заключены под стражу, грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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