В Таганроге пограничники изъяли у браконьера рыбу на два миллиона рублей

В Таганроге пограничники пресекли браконьерский промысел рыбы частиковых пород.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ, у задержанного изъяли около четырех тысяч особей рыбы на сумму около двух миллионов рублей.

"Проводится документирование признаков состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. При этом браконьеру придется выплатить в доход государства весь причиненный ущерб", - проинформировали в пресс-службе.