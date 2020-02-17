Волгоградка отсудила у страховщиков миллион рублей

Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал со страховой компании в пользу женщины-инвалида более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Сумма сложилась из страхового возмещения в размере 819 тысяч рублей, штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя - 409,5 тысячи, а также 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Между истцом и ответчиком был заключен договор страхования от несчастных случаев. В ноябре 2018 года вследствие онкологического заболевания волгоградка получила первую группу инвалидности. В этом же месяце она обратилась в страховую компанию с заявлением о выплате возмещения. Однако фирма отказала горожанке, сославшись на то, что ее случай не является страховым.

Согласно условиям договора, к страховым рискам относится "инвалидность I группы в результате несчастного случая". При этом инвалидность вследствие болезни там не исключается из числа случаев, подлежащих оплате. Поэтому райсуд признал требования истца законными и обоснованными.

Ответчик обжаловал решение, однако областная инстанция оставила апелляцию без удовлетворения.