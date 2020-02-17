В Кургане с маршрута сняли водителя в наркотическом опьянении

Житель Кургана уволен из транспортной организации после того, как его обнаружили в состоянии наркотического опьянения за рулем маршрутного автобуса.

На неадекватного водителя обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы по контролю за пассажирскими перевозками. Медицинское освидетельствование показало: мужчина находился под воздействием наркотиков, сообщили в ведомстве.

В отношении курганца был составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Суд оштрафовал водителя.

Кстати, санкция статьи влечет штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Но этим наказанием злоумышленник, похоже, не отделается. Как стало известно "РГ", ему собираются инкриминировать еще одну статью КоАП РФ, которая предусматривает в шесть раз больше штрафа и лишение водительских прав до двух лет.