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17.02.2020 09:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кургане с маршрута сняли водителя в наркотическом опьянении

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Кургана уволен из транспортной организации после того, как его обнаружили в состоянии наркотического опьянения за рулем маршрутного автобуса.

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На неадекватного водителя обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы по контролю за пассажирскими перевозками. Медицинское освидетельствование показало: мужчина находился под воздействием наркотиков, сообщили в ведомстве.

В отношении курганца был составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Суд оштрафовал водителя.

Кстати, санкция статьи влечет штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Но этим наказанием злоумышленник, похоже, не отделается. Как стало известно "РГ", ему собираются инкриминировать еще одну статью КоАП РФ, которая предусматривает в шесть раз больше штрафа и лишение водительских прав до двух лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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