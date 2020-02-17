В Кургане сняли с поезда девушку, сбежавшую к другу из соцсетей

Несовершеннолетнюю девушку, которая поехала к молодому человеку без предупреждения родителей, транспортные полицейские сняли с поезда на станции Курган.

Поезд следовал по пути Челябинск - Томск. Девушка пыталась приехать к человеку, с которым познакомилась в социальных сетях, но добраться до места назначения ей так и не удалось. Ее остановили в Курганском линейном отделе МВД России на транспорте.

- Родители 17-летней девушки проживают в Оренбургской области, а она вместе со старшей сестрой - в Челябинске. Из поезда несовершеннолетняя написала сестре о своем отъезде в Томск, а та уже все рассказала родителям, - рассказали "РГ" в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.

Объявив дочь в розыск, родители сумели вернуть ее домой. Чтобы забрать ее из Курганского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, им пришлось проехать почти тысячу километров из Оренбургской области.

Как добавили в полицейском управлении, протокол на родителей не составляли, поскольку девушка проживает с совершеннолетней сестрой.