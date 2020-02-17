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17.02.2020 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кургане сняли с поезда девушку, сбежавшую к другу из соцсетей

Текст: Анна Шиллер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несовершеннолетнюю девушку, которая поехала к молодому человеку без предупреждения родителей, транспортные полицейские сняли с поезда на станции Курган.

Поезд следовал по пути Челябинск - Томск. Девушка пыталась приехать к человеку, с которым познакомилась в социальных сетях, но добраться до места назначения ей так и не удалось. Ее остановили в Курганском линейном отделе МВД России на транспорте.

Фото: iStock
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- Родители 17-летней девушки проживают в Оренбургской области, а она вместе со старшей сестрой - в Челябинске. Из поезда несовершеннолетняя написала сестре о своем отъезде в Томск, а та уже все рассказала родителям, - рассказали "РГ" в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.

Объявив дочь в розыск, родители сумели вернуть ее домой. Чтобы забрать ее из Курганского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, им пришлось проехать почти тысячу километров из Оренбургской области.

Как добавили в полицейском управлении, протокол на родителей не составляли, поскольку девушка проживает с совершеннолетней сестрой.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Челябинская область

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