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17.02.2020 20:04
Рубрика: В мире

Россия выразила озабоченность из-за неонацистских проявлений в БиГ

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Вызывает глубочайшее беспокойство то обстоятельство, что сейчас, в год 75-летия Великой Победы над нацизмом в Европе, неонацистские проявления дают о себе знать в Боснии и Герцеговине - родине антифашистского партизанского движения на Западных Балканах, сообщили корреспонденту "Российской газеты" в посольстве РФ в Сараево.

Фото: Menahem Kahana/Pool via REUTERS
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"Произошедшее 15 февраля варварское хулиганское нападение на празднующих юбилейную годовщину освобождения Мостара от фашистских захватчиков заслуживает всяческого осуждения и соответствующей реакции со стороны местных властей, - отметили российские дипломаты. - Призываем все здравые силы в Боснии и Герцеговине, международные организации и международное сообщество к объединению усилий в борьбе против неонацизма и неофашизма, как это зафиксировано и в принятой в декабре 2019 года резолюции ГА ООН "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", которую поддержала и Босния и Герцеговина".

Напомним, что в состав марионеточного Независимого Государства Хорватия (1941 -1945) входили часть современной Республики Хорватии (РХ) без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Усташеский концентрационный лагерь Ясеновац стал символом преступлений НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе (1941 - 1945) после Освенцима и Треблинки.

Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы".

Фото: Kinopoisk.ru
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В своем докладе на международной историко-богословской конференции "Православно-католический диалог после Ясеноваца" исследователи Симо Брдар и Славко Брдар написали следующее: "Все проведенные до сих пор исследования, свидетельства и источники говорят о том, что в концлагере Ясеновац-Доня Градина было ликвидировано 700 тысяч ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей: 500 тысяч сербов, 40 тысяч цыган, 33 тысяч евреев и 127 тысяч антифашистов. Из общего количества узников, замученных усташами в Ясеновце, 20 тысяч были дети младше 12 лет".

Между тем в интервью "Российской газете" сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подчеркнул важность объединения людей на основе общих человеческих ценностей и противодействия попыткам искажения истории.

"Реабилитация фашизма и их пособников в последнее время приобретает все большие пугающие масштабы, - отметил политик. - В этой связи борьба за общие человеческие ценности и объединение людей под этой эгидой становятся действенными механизмами отпора усилиям сторонников неофашизма. Во всяком случае, новые движения с идентичной нацизму идеологией все шире получают распространение в мире, к их числу в определенной степени можно отнести и последователей радикального ислама. Такие негативные тенденции угрожают стабильности и безопасности всего человечества. Неудивительно, что против этого зла опять выступают те же силы во главе с Россией и русским народом, боровшиеся в прошлом веке с гитлеровским фашизмом".

В мире Европа Босния и Герцеговина 75-летие Победы

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