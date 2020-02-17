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17.02.2020 08:40
Рубрика: Спорт

Рублев и Александрова поднялись в рейтингах

Текст: Максим Домчев
Андрей Рублев поднялся на 14-ю строчку в рейтинге АТР, а Екатерина Александрова стала 25-й в списке сильнейших теннисисток мира.

Ассоциация теннисистов-профессионалов в понедельник обновила рейтинг сильнейших спортсменов организации. В первой десятке все без изменений - лидирует победитель Открытого чемпионата Австралии - серб Новак Джокович, следом за которым расположились испанец Рафаэль Надаль, Роджер Федерер из Швейцарии и австриец Доминик Тим. Лучший из россиян - Даниил Медведев - сохранил пятую позицию.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Рублев опередил Хачанова в рейтинге АТР

Еще на одну позицию поднялся россиянин Андрей Рублев. На минувшей неделе он смог дойти до четвертьфинала турнира в Роттердаме, где уступил представителю Сербии Филипу Крайиновичу. Достигнутый результат помог Рублеву подняться на 14-ю строчку. На семнадцатой по-прежнему остается Карен Хачанов.

В рейтинге WTA перемены произошли в первой десятке. Представительница Швейцарии Белинда Бенчич поднялась на четвертую строчку, канадка Бьянка Андееску - на пятую. Потеряла две позиции представительница Украины Элина Свитолина.

На три позиции поднялась дошедшая на минувшей неделе до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге Екатерина Александрова. Теперь она занимает 25-ю позицию. Поддержала успех соотечественницы и Анастасия Павлюченкова, поднявшаяся с 33-ей на 31-ую строчку.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова на этой неделе занимает уже 377-ю позицию и продолжает движение вниз.

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