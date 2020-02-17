Рублев обошел Федерера в Чемпионской гонке АТР

Дошедший до четвертьфинала турнира в Роттердаме российский теннисист Андрей Рублев поднялся на одну строчку в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он опередил живую легенду тенниса - бывшего первого номера мирового рейтинга швейцарца Роджера Федерера.

Лидируют по-прежнему Новак Джокович и Доминик Тим, игравшие в финале Открытого чемпионата Австралии. На третью строчку вышел француз Гаэль Монфис, выигравший турнир в Роттердаме, Рублев - четвертый, Федерер - пятый.

Россиянин Даниил Медведев вылетел из первой десятки и располагается на 12-й позиции. Карен Хачанов опустился с 24-й на 27-ю позицию.

Настоящий прорыв совершил другой представитель России Роман Сафиуллин. 22-летний победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии 2015 года выиграл "Челленджер" во Франции и поднялся со 162-й позиции на 83-ю.