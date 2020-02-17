СМИ: Шишкин подпишет контракт со "Спартаком" 18 февраля

33-летний защитник Роман Шишкин, покинувший "Торпедо", в ближайшее время подпишет контракт с московским "Спартаком".

В понедельник официальный сайт футбольного клуба "Торпедо" объявил о расторжении контракта с защитником. 33-летний футболист перешел в столичный клуб нынешним летом и провел в нынешнем сезоне ФНЛ 18 матчей и забил один гол.

По данным "Чемпионата", уже во вторник футболист должен будет подписать контракт с московским "Спартаком". При этом выступать он будет за "Спартак-2", который также выступает в ФНЛ.

Шишкин - воспитанник красно-белых. За "Спартак" он выступал с 2004 по 2010 годы. С 2007 года начал вызываться в сборную России, цвета которой защищал до 2017 года. В карьере Шишкина также были самарские "Крылья Советов", московский "Локомотив" и "Краснодар".