Состав участников Токийского марафона сократят из-за коронавируса

Японские власти изучают вопрос о сокращении количества участников Токийского марафона на фоне распространения в стране коронавируса COVID-19. Напомним, что проведение спортивного мероприятия в столичном мегаполисе запланировано на 1 марта.

По данным журналистов, ежегодный Токийский марафон в этот раз пройдет без бегунов-любителей. К соревнованиям будут допущены только приглашенные спортсмены, профессиональные марафонцы и люди с ограниченными возможностями, передает телерадиокомпания NHK. Организаторы просят бегунов из Китая воздержаться от участия в соревнованиях.

По официальной информации, в Токийском марафоне в этом году должны были принять участие около 38 тысяч бегунов.