Суровая закалка: подготовку арктического спецназа показали на видео

Очередной выпуск программы "Военная приемка" телеканала "Звезда" был посвящена Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу. Это учебное заведение по праву называют школой спецназа. Его выпускники востребованы в спецподразделениях ФСБ, Минобороны и других ведомств.
Причем, по словам начальника ДКВУ Владимира Грызлова, в обучении используются новые методики, основанные на сирийском боевом опыте.
Готовят здесь и будущих бойцов арктического спецназа. Место более чем подходящее - зимой на Дальнем Востоке стоят тридцатиградусные морозы.
Помимо традиционной полосы препятствий у курсантов, выбравших это направление, есть уникальные тренажеры. Среди них качели, имитирующие езду на снегоходе или квадроцикле. В движении военнослужащие должны стрелять по мишеням.
Есть здесь и приспособления, позволяющие отточить меткую стрельбу во время прыжка с парашютом.
Разумеется, в тренировках используют и настоящие снегоходы, а также другие более экзотические транспортные средства. Это и ездовые собаки, и лошади.
Казалось бы, мчаться на лыжах на "буксире" у лошади весьма неудобно, особенно когда ты с оружием и в бронежилете. Куда комфортнее на снегоходе. Однако бывают ситуации, когда технику лучше не использовать. Например, если нужно подобраться к противнику бесшумно или эвакуировать подразделение, попавшее в окружение.
Еще одно необычное транспортное средство, которое в ходу у арктических спецназовцев, это мотопараплан. Его используют для воздушной разведки. Аппарат способен подниматься на высоту до 5 километров и разгоняться до 60 километров в час. В случае необходимости двигатель можно выключить и бесшумно парить с помощью крыла.
С недавних пор в ДКВУ стали готовить и снайперов. Их обучение здесь тоже выбивается из стандартных учебных программ. Полевые тренировки напоминают биатлон без лыж. А по мишеням снайперы не только стреляют, но и метают саперные лопатки.
Арктический уклон в обучении имеется здесь и у будущих морских пехотинцев. В частности, курсанты устраивают заплывы в проруби длиной 12 метров, причем в оба конца.