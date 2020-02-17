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17 февраля 2020 г.

Постановление правительства Тульской области от 13 февраля 2020 года № 67 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Тульской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 13 февраля 2020 г.
Опубликован 17 февраля 2020 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Тульской области от 31 октября 2005 года № 625-ЗТО "О прожиточном минимуме в Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Тульской области за IV квартал 2019 года:

на душу населения в размере 10326 рублей, для трудоспособного населения - 11100 рублей, пенсионеров - 8840 рублей, детей - 10066 рублей.

2. Величина прожиточного минимума пенсионера, указанная в пункте 1 постановления, не используется в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель Губернатора Тульской области С.Н.Егоров


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