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17.02.2020 19:12
Рубрика: Общество

В Госдуме оценили опыт Москвы по созданию электронного паспорта детских прививок

Текст: Ангелина Зеленькова
В Госдуме призвали регионы равняться на Москву, которая ввела электронные паспорта прививок для детей. Кроме этого, важно включить в национальный календарь прививок вакцины от гепатита А, папилломавирусной инфекции и клещевого энцефалита для эндемичных регионов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, в России уже создана уникальная система организации вакцинопрофилактики. Она признана одной из самых эффективных в мире. При этом в Стратегии - 2035 есть предложение расширить национальный календарь прививок. Зампред комитета Госдумы предлагает включить в него вакцинацию против ротавирусной инфекции, а также ветряной оспы и гемофильной инфекции не только для групп риск, а для всех детей, сообщает РИА Новости.

В электронной медкарте открыли доступ к прививкам детей
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