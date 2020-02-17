В мире
17.02.2020 20:59
Текст: Юрий Сизов

В Москве обсудили меры по совершенствованию работы ЕЭК

Дальнейшие перспективы и формы совершенствования работы Евразийской экономической комиссии обсудил ее председатель Михаил Мясникович 17 февраля с заместителем председателя правительства Российской Федерации и членом совета ЕЭК Алексеем Оверчуком, сообщает пресс-служба комиссии.
Фото: Пресс-служба ЕЭК Фото: Пресс-служба ЕЭК
Пресс-служба ЕЭК

В центре внимания двустороннего диалога находился, уточняет источник в ЕЭК, "проект стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года, в том числе, и оставшиеся у государств разногласия".

Фото: Николай Петров/РИА Новости
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По мнению Мясниковича, именно благодаря активному включению в процесс членов совета ЕЭК работа стала более интенсивной, и выразил надежду на утверждение документа Высшим Евразийским экономическим советом в мае текущего года.

Кроме того, стороны согласовали предварительные подходы к совершенствованию работы Евразийской экономической комиссии, отметив, в частности, "необходимость практических действий по подъему национальных экономик и повышению благосостояния граждан", - добавили в пресс-службе.

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