В РВСН осваивают беспилотники для поиска диверсантов

Новости

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отменили в Китае из-за коронавируса 22:14
Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил об угрозах в свой адрес 21:35
Первая ступень Falcon 9 промахнулась при посадке 21:27
Минобрнауки представит новую методику распределения бюджетных мест 21:21
СМИ: В Китае от коронавируса скончался глава госпиталя по его лечению 21:15
Какие цифровые тренды в образовании выявила выставка Bett 2020 В Лондоне 21:13
В Москве обсудили меры по совершенствованию работы ЕЭК 20:59
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров 20:52
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix 20:25
Россия выразила озабоченность из-за неонацистских проявлений в БиГ 20:04
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб 19:38
Путин назвал блестящим выступление Логинова на ЧМ-2020 по биатлону 19:32
Путин поздравил конькобежцев с триумфом 19:27
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск 19:22
Кокорин забил два мяча в ворота "Динамо" в дебютном матче за "Сочи" 19:18
В тюрьме умер осужденный "краснодарский каннибал" 19:09
Росгвардия завоевала серебро на международных соревнованиях в Дубае 18:54
Биологи объяснили исключительную заразность коронавируса 18:52
Образовательные программы колледжей скорректируют под нужды бизнеса 18:37
В "Царское Село" вернулись туфельки дочери Николая II 18:28
В Поморье и Петербурге установят памятники Федору Абрамову 18:27
Путин сменил посла в Венесуэле 18:19
В Ливии приветствовали роль России в решении конфликта в стране 18:16
В Омске вынесли приговор по делу о гибели пятерых детей после взрыва 18:16
СМИ: Шишкин подпишет контракт со "Спартаком" 18 февраля 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 21:37
Рубрика: Власть

Дроны в охране

В РВСН осваивают беспилотники для поиска диверсантов
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
В ракетных войсках стратегического назначения проходят масштабные зимние тренировки. "Ярсы" и "Тополя" выходят на маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей.

Ракетчики из Новосибирского соединения отрабатывают в том числе противодействие диверсионным формированиям, которые могут атаковать позиции РВСН.

МЧС РФ за несколько лет увеличит группировку беспилотников в три раза

Так, в ходе маневров была получена информация, что в районе появились диверсионные группы, которые заминировали маршруты боевого патрулирования наших комплексов. Для того чтобы вычислить и обезвредить "врага", были задействованы подразделения противодиверсионной борьбы.

Бойцы на нескольких машинах "Тайфун-М" на базе БТР-82 провели инженерную и химическую разведку маршрутов. Этот БТР, напичканный самой современной техникой, предназначен для защиты подвижных ракетных комплексов и подразделений РВСН. Для оценки возможной опасности применялись беспилотники, которые запускались прямо с боевой машины.

Диверсионные группы были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и обезврежены.

Причем, по замыслу маневров, количество "диверсантов" превосходило по численности подразделения охраны и обороны. Однако нападавшим не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Литва проиграла дело о претензиях к "Газпрому" на 1,4 млрд евро
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг