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17.02.2020,  
12:43
Текст:  Антон Валагин

Видео: как авиация РФ обманывает ПВО

В Сети появилось видео одного из способов, при помощи которого штурмовая авиация ВКС России обманывает своего главного противника, наземные комплексы ПВО.

Фото: Юрий Шипилов/Wikimedia.org
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- Самый простой и эффективный способ преодоления противовоздушной обороны - полет по маршруту, где ее нет, - шутят летчики. Если такого пути тоже нет, начинается тактика. Чтобы расчистить дорогу авиации, на уничтожение зенитных комплексов направляется наиболее подходящий для этого самолет - например, штурмовик Су-25 "Грач". Способы уничтожения конкретного объекта ПВО продумываются с учетом рельефа местности, особенностей зенитных радаров, частот, на которых они работают и обмениваются данными.

Затем "Грач" отправляется на боевое задание. Его задача - подкрасться незамеченным на предельно малой высоте, перед целью сделать горку, чтобы назначенный к уничтожению объект захватила головка самонаведения ракеты, а затем также на бреющем полете уйти на базу. Как правило, штурмовику помогают другие самолеты: отвлекают внимание, ставят электронные помехи и т.д.

- На 0:22 ноги сами поджались, - написал один из комментаторов видео.

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