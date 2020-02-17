Видео: В Мексике на берег выбросило зубастое существо без глаз

Неопознанное зубастое существо с дельфиноподобной головой выбросило на побережье Мексики. Его обнаружили на пляже в Дестиладерасе. Потрясенные местные жители увидели его утром в час прилива. Странное существо с головой, похожей на дельфина, острыми зубами и длинным змеиным хвостом покоилось на пляже в нескольких метрах от воды.

Местные жители пригласили экспертов, но никто из них так и не смог идентифицировать это животное.

Специалисты, пишет мексиканское издание Tribuna de la Bahía, предположили, что существо могло прибыть из глубин Тихого океана, куда не проникает свет и где не нужны глаза. В водах моря у берегов Дестиладераса как раз существует океанская впадина глубиною более километра.