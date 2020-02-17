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17.02.2020 14:54
Рубрика: В мире

Видео: В Мексике на берег выбросило зубастое существо без глаз

Текст: Андрей Васильев

Неопознанное зубастое существо с дельфиноподобной головой выбросило на побережье Мексики. Его обнаружили на пляже в Дестиладерасе. Потрясенные местные жители увидели его утром в час прилива. Странное существо с головой, похожей на дельфина, острыми зубами и длинным змеиным хвостом покоилось на пляже в нескольких метрах от воды.

Фото: Ashley Poust / San Diego Natural History Museum
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Местные жители пригласили экспертов, но никто из них так и не смог идентифицировать это животное.

Специалисты, пишет мексиканское издание Tribuna de la Bahía, предположили, что существо могло прибыть из глубин Тихого океана, куда не проникает свет и где не нужны глаза. В водах моря у берегов Дестиладераса как раз существует океанская впадина глубиною более километра.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика РГ-Видео

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