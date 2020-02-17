Xiaomi представила умную колонку дешевле 20 долларов

Компания Xiaomi представила небольшую защищенную умную колонку Mi Outdoor Blueetoth Speaker, цена которой составляет 19,5 доллара. Информацию об этом опубликовал вице-президент Xiaomi и глава индийского подразделение Xiaomi Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain). Продажи устройства уже стартовали в Индии, дата появления в других регионах пока не известна, но обычно новинки Xiaomi появляются в других странах в течение квартала.

Девайс поставляется на рынок в черном цвете, а мощность динамика составляет 5 Вт, громкость достигает 115 Дб. Колонка способна воспроизводить звук от 20 до 20000 Гц. Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker способен проработать до 20 часов на одном заряде аккумулятора, емкость аккумулятора составляет 2000 мАч. Информации о степени защищенности устройства пока нет, но колонка предназначена для использования на улице, поэтому, как минимум, у нее присутствует защита от брызг. Устройство поддерживает смартфоны с iOS и Android, а также персональные голосовые помощники - Siri и Google Ассистент.

Согласно исследованию Strategy Analytics, глобальный рынок умных колонок в 2019 году составил почти 147 миллионов устройств. Это на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Лидером рынка умных колонок остается компания Amazon с долей 26,2% по сравнению с 33,7% в 2018. Китайские производители Baidu, Alibaba и Xiaomi увеличили свои доли, а Apple остаётся на 6 месте с 4,7% рынка.

Продажи в 4 квартале 2019 года достигли нового рекорда в 55,7 млн штук. Рост вызван высокими праздничными продажами в США и Европы, а также оживлением в бизнесе интеллектуальных колонок Google после появления новых продуктов.

На российском рынке продажи умных колонок за 2019 год выросли почти в 10 раз и составили почти 320 тысяч штук, а в 2020-м превысят 1 млн, то есть вырастут еще втрое, считает Дмитрий Рябинин, руководитель портала Hi-Tech Mail.ru: "Это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов и одновременно один из популярнейших подарков на праздники благодаря кратному снижению цен на конечные устройства. Последнее стало основным драйвером роста и расширения аудитории на российском рынке. Вообще голос как интерфейс будущего имеет большие перспективы, и в отличие от других новых только формирующихся трендов, уже стал массовым явлением. В 2020 году, помимо количественных показателей, в этой категории я ожидаю серьезные качественные изменения - в продаже появятся новые продукты с интеграцией в новые экосистемы (в том числе операторские под умный дом и использование преимуществ 5G)".

По мнению эксперта, рынок умных колонок будет расти за счет интеграции социальных сетей и сервисов, которые нужны пользователям: "В каждой экосистеме будет дополнительная функциональность (например, интеграция возможностей "ВКонтакте", Delivery Club, "Ситимобил" и т.д.). Дополнительно будут улучшены базовые возможности работы с аудио (например, AR-эффекты)". Однако, российскому рынку умных колонок есть куда расти: "Россия существенно отстает от американского и китайского рынков по интеграции голосового управления на рынке услуг и сервисных функций, а наш рынок умных колонок составляет менее 1% от мирового. Поэтому можно ожидать, что у нас категория будет и далее развиваться более динамично, чем в среднем по миру - по сути, мы сейчас ускоренными темпами догоняем мировые тенденции, а трендсеттером остаются США", - полагает Рябинин.