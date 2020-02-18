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15-летняя диснеевская актриса Никита Перл Валигва умерла от рака мозга

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    18.02.2020, 14:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios
Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios

Угандийская актриса Никита Перл Валигва умерла на шестнадцатом году жизни от рака мозга: впервые злокачественная опухоль была диагностирована у нее в 2016-м году. Об этом сообщает BBC.

Уточнено, что прославленная американская режиссер индийского происхождения Мира Наир организовывала сбор средств, чтобы оплатить лечение девочки в Индии, поскольку в Уганде у медиков не было для этого необходимого оборудования. В 2017-м Никита пошла было на поправку, но в прошлом году у нее нашли вторую опухоль.

Никита Перл Валигва снялась в "Королеве из Катве" (Queen of Katwe, 2016), драме Disney о юной шахматистке Фионе Мутези, режиссером которой была Наир. Фильм основан на реальной истории "вундеркинда из трущоб".

Валигва сыграла там подругу главной героини, Дэвид Ойелоуо - ее наставника, а Лупита Нионго - мать.

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