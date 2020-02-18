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Актриса и бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк найдена мертвой

Новости
    18.02.2020, 14:55
Текст:   Олег Усков

Британская актриса, бывшая ведущая реалити-шоу "Остров любви" и бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк была найдена мертвой в своей квартире в восточной части Лондона в субботу. Об этом сообщает CNN.

Семья актрисы подтвердила смерть Флэк, уточнив, что это был суицид.

"Мы подтверждаем, что наша Кэролайн скончалась 15 февраля. Мы просим прессу уважать частную жизнь семьи в это трудное время. И мы предлагаем журналистам не пытаться связаться с нами и / или сфотографировать нас", - сказано в заявлении.

Отмечено, что в последнее время актриса находилась "под большим давлением" на фоне скандала - Флэк обвинили в нападении на ее очередного бойфренда, 27-летнего теннисиста Льюиса Бертона. Женщина свою вину отрицала. Судебные слушания по этому делу были назначены на март. При этом Кэролайн, освобожденную из заключения под залог, отстранили от ведения телешоу, где она работала с момента его запуска в 2015-м.

Кэролайн Луиза Флэк родилась в Лондоне 9 ноября 1979 года и отметилась в нескольких десятках сериалов и шоу - "Забей на панк-рок", "Кто хочет стать миллионером", "Танцы со звездами", "Х-фактор", "Гладиаторы", "Зашибись!".

С принцем Гарри Флэк встречалась в 2009 году. После у девушки был роман с членом бойзбэнда One Direction Гарри Стайлзом.

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