Актриса Шерил Сандерс убита в перестрелке со своим бывшим мужем

59-летняя актриса и каскадер-ветеран Шерил Сандерс и ее 56-летний супруг Ричард Рид Сандерс найдены застреленными в округе Грин, штат Огайо. Об этом пишет The Independent.

Пара убита Линдси Данканом, бывшим мужем Сандерс, заявляющим, что он действовал на рамках самообороны, поскольку Сандерсы устроили вооруженную засаду на него и его жену. На атаковавших были маски, и они приставили пистолет к голове его супруги - актриса и ее муж оба были вооружены.

Инцидент произошел около дома бывшего мужа Сандерс - на подъездной дорожке, к которому она приехала, чтобы обсудить дальнейшее обучение их дочери. При этом, как утверждает Молли, жена Данкана, нападавшие "ни слова не говоря, просто открыли стрельбу". На что, по версии Данкана, у него сработал инстинкт.

Ведется расследование.

Сандерс работала дублершей Николь Кидман, Сандры Буллок, Кэмерон Диас и Джессики Альбы, снималась во втором "Крепком орешке", "Ангелах Чарли" и "Смертельном оружии". Карьера женщины была прервана из-за травмы, полученной на съемках второй части "Назад в будущее" в 1989 году.