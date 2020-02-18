Новости

Алена Косторная: К чемпионату мира готовлюсь с хорошим настроением 15:16
Россиян нет в новой группе зараженных коронавирусом на лайнере в Японии 15:12
Матвиенко: Альтернативы сочинским договоренностям по Идлибу нет 15:11
Опрос показал отношение родителей к школьному питанию в Москве 15:11
В Мурманской области погиб военнослужащий-контрактник 15:11
Торговые площадки обяжут принимать карты "Мир" 15:09
Под Новосибирском внезапно скончалась 13-летняя школьница 15:07
В Челябинске продлили карантин по гриппу и ОРВИ 15:05
Уральцам показали портреты "небожителей" - асов Великой Отечественной 15:04
На Замоскворецкой линии метро поезда следуют с увеличенным интервалом 15:01
ФАС предлагает квоты на неконкурентные закупки госкомпаний 15:00
В Керчи подрядчика дома для детей-сирот обвинили в мошенничестве 15:00
Актриса и бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк найдена мертвой 14:55
Лукашенко заявил о планах на дальнейшее сотрудничество с "Роснефтью" 14:54
15-летняя диснеевская актриса Никита Перл Валигва умерла от рака мозга 14:45
Ученые объяснили, как отсутствие снега повлияет на рыбалку летом 14:45
Напавшему на прихожан в московском храме предъявили обвинение 14:39
Додон предсказывает усиление Европы в сотрудничестве с Россией 14:28
Бойскауты в США объявили о банкротстве из-за судебных исков о насилии 14:27
Приморские ученые разработали "таблетки" для АЭС 14:27
Госдума одобрила введение звания "Город трудовой доблести" 14:24
Пхеньян: в Северной Корее нет ни одного случая заражения коронавирусом 14:22
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу 14:15
Как в СНГ будут противодействовать терроризму 14:08
Вертолетчики Балтфлота разбомбили корабли "противника" 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
В "РГ" обсудят, как противостоять искажению истории Второй мировой войны
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 14:27
Рубрика: В мире

Бойскауты в США объявили о банкротстве из-за судебных исков о насилии

Текст: Максим Макарычев

Во вторник, преследуемые сотнями судебных исков о сексуальном насилии, "Бойскауты Америки" подали прошение о рассмотрении дела банкротства организации в федеральный суд в Уилмингтоне, штат Делавэр. Среди вопросов, подлежащих рассмотрению в суде по делам о банкротстве: судьба активов бойскаутов, определение того, как страховка организации сможет покрыть компенсацию, а также то, смогут ли адвокаты жертв иметь возможность добавить в компенсационный фонд активы более чем 260 местных советов бойскаутов, расположенных по всей Америке.

Жителя Якутии арестовали за сексуальные действия в отношении дочерей

В случае принятия акт о банкротстве позволит начать разработку плана о выплате огромной суммы компенсаций жертвам насилия. Большое количество юристов представляют интересы нескольких тысяч мужчин, которые утверждают, что стали жертвами насилия со стороны скаутмастеров и других сотрудников организации, сообщает The Associated Press. В заявлении о банкротстве активы "Бойскаутов" указывались в диапазоне от одного до десяти миллиардов долларов, а их обязательства по поданным искам - от пятисот миллионов до миллиарда долларов.

Обращение в суд по делам о банкротстве позволит скаутам на время приостановить рассмотрение дел о компенсации. Но в конечном итоге их могут обязать распродать некоторые из своих объектов инфраструктуры, в том числе кемпинги и туристические отели, чтобы пополнить компенсационный целевой фонд, который, по оценкам экспертов, может превысить миллиард долларов.

Высокопоставленного военного в США обвинили в сексуальных домогательствах

Банкротство неизбежно ударяет по имиджу организации, которая была создана в Америке 110 лет назад и является своего рода оплотом американской гражданской жизни для многих поколений американцев и испытательным полигоном для будущих лидеров страны. Достижение звания "Орлиный скаут" долгое время считалось вехой в жизни "образцового и правильного американца", которое политики, лидеры бизнеса, астронавты и другие люди вносят в свои резюме и в официальные биографии.

Но из-за сведений о насилии в отношении подростков со стороны взрослых бойскаутов в 1960-1980-е годы, обнародованных в медиа, были подорваны как имидж организации, так и ее финансирование. Финансовые перспективы "Бойскаутов Америки" ухудшились в прошлом году после того, как власти Нью-Йорка, Аризоны, Нью-Джерси и Калифорнии приняли законы, облегчающие процесс подачи исков для жертв давних злоупотреблений. В адвокатские конторы по всей Америке выстраиваются сотни клиентов, чтобы подать в суд на бойскаутов. Согласно источникам АР, по состоянию на январь было зарегистрировано 7 819 подозреваемых в насилии и 12 254 их жертвы. До прошлой весны организация настаивала на том, что никогда не позволяла насильникам снова работать с молодыми людьми. Но в мае агентство сообщило о том, что адвокаты жертв жестокого обращения выявили множество случаев, когда известным растлителям было разрешено вернуться на руководящие посты в организации.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Социальные службы Швеции подозревают родителей Греты Тунберг в насилии

1 января этого года Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, на протяжении десятилетий являвшаяся крупным спонсором подразделений бойскаутов, разорвала связи с организацией и перенаправила более 400 тысяч скаутов на реализацию собственных программ.

Число молодых людей, желающих стать бойскаутами, упало ниже цифры в два миллиона, по сравнению с более чем 4 миллионами, которые были членами "Бойскаутов Америки" в период расцвета в 1970-е годы. Организация пыталась противостоять спаду, принимая в свои ряды девочек, но эта инициатива не имела большого успеха.

Бойскауты - всего лишь последнее, на сегодняшний день, крупное американское учреждение, которому грозит высокая цена за сексуальное насилие. В последние годы римско-католические епархии по всей Америке, в частности, школы в Пенсильвании и Мичигане, уже выплатили сотни миллионов долларов жертвам сексуального насилия.

В мире США

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
Песков прокомментировал столкновение ополченцев ЛНР и украинских военных
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США