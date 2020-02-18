Бойскауты в США объявили о банкротстве из-за судебных исков о насилии

Во вторник, преследуемые сотнями судебных исков о сексуальном насилии, "Бойскауты Америки" подали прошение о рассмотрении дела банкротства организации в федеральный суд в Уилмингтоне, штат Делавэр. Среди вопросов, подлежащих рассмотрению в суде по делам о банкротстве: судьба активов бойскаутов, определение того, как страховка организации сможет покрыть компенсацию, а также то, смогут ли адвокаты жертв иметь возможность добавить в компенсационный фонд активы более чем 260 местных советов бойскаутов, расположенных по всей Америке.

В случае принятия акт о банкротстве позволит начать разработку плана о выплате огромной суммы компенсаций жертвам насилия. Большое количество юристов представляют интересы нескольких тысяч мужчин, которые утверждают, что стали жертвами насилия со стороны скаутмастеров и других сотрудников организации, сообщает The Associated Press. В заявлении о банкротстве активы "Бойскаутов" указывались в диапазоне от одного до десяти миллиардов долларов, а их обязательства по поданным искам - от пятисот миллионов до миллиарда долларов.

Обращение в суд по делам о банкротстве позволит скаутам на время приостановить рассмотрение дел о компенсации. Но в конечном итоге их могут обязать распродать некоторые из своих объектов инфраструктуры, в том числе кемпинги и туристические отели, чтобы пополнить компенсационный целевой фонд, который, по оценкам экспертов, может превысить миллиард долларов.

Банкротство неизбежно ударяет по имиджу организации, которая была создана в Америке 110 лет назад и является своего рода оплотом американской гражданской жизни для многих поколений американцев и испытательным полигоном для будущих лидеров страны. Достижение звания "Орлиный скаут" долгое время считалось вехой в жизни "образцового и правильного американца", которое политики, лидеры бизнеса, астронавты и другие люди вносят в свои резюме и в официальные биографии.

Но из-за сведений о насилии в отношении подростков со стороны взрослых бойскаутов в 1960-1980-е годы, обнародованных в медиа, были подорваны как имидж организации, так и ее финансирование. Финансовые перспективы "Бойскаутов Америки" ухудшились в прошлом году после того, как власти Нью-Йорка, Аризоны, Нью-Джерси и Калифорнии приняли законы, облегчающие процесс подачи исков для жертв давних злоупотреблений. В адвокатские конторы по всей Америке выстраиваются сотни клиентов, чтобы подать в суд на бойскаутов. Согласно источникам АР, по состоянию на январь было зарегистрировано 7 819 подозреваемых в насилии и 12 254 их жертвы. До прошлой весны организация настаивала на том, что никогда не позволяла насильникам снова работать с молодыми людьми. Но в мае агентство сообщило о том, что адвокаты жертв жестокого обращения выявили множество случаев, когда известным растлителям было разрешено вернуться на руководящие посты в организации.

1 января этого года Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, на протяжении десятилетий являвшаяся крупным спонсором подразделений бойскаутов, разорвала связи с организацией и перенаправила более 400 тысяч скаутов на реализацию собственных программ.

Число молодых людей, желающих стать бойскаутами, упало ниже цифры в два миллиона, по сравнению с более чем 4 миллионами, которые были членами "Бойскаутов Америки" в период расцвета в 1970-е годы. Организация пыталась противостоять спаду, принимая в свои ряды девочек, но эта инициатива не имела большого успеха.

Бойскауты - всего лишь последнее, на сегодняшний день, крупное американское учреждение, которому грозит высокая цена за сексуальное насилие. В последние годы римско-католические епархии по всей Америке, в частности, школы в Пенсильвании и Мичигане, уже выплатили сотни миллионов долларов жертвам сексуального насилия.