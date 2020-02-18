Чемпион мира Жаклен не выступит в индивидуальной гонке

Победитель гонки преследования на чемпионате мира в Италии Эмильен Жаклен не выйдет на старт на дистанцию 20 км.

Сборная Франции назвала состав на индивидуальную гонку на 20 км, которая состоится в среду, 19 февраля. В числе тех, кто выйдет на старт не оказалось победителя гонки преследования Эмильена Жаклена, сообщает L'Equipe. О причинах такого решения не сообщается, однако есть предположение, что он пропустит этот старт для того, чтобы лучше подготовиться к эстафетной гонке.

В итоге за Францию выступят Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе, Симон Дестье и Фабьен Клод. Именно такой состав французские тренеры изначально намеревались выставить на эту гонку.

Также с теми, кто стартует в среду, определилась и норвежская команда. На старт выйдут братья Йоханнес и Тарьей Бе, Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале, сообщает NRK.