Производители гаджетов уже давно соревнуются за то, чей смартфон более удобен для мужчин. Есть модели роскошные, практичные, но чаще всего защитникам Отечества на выбор предлагают настоящий "танк".

Эволюция броненосцев

Еще несколько лет назад защищенные гаджеты были достаточно редким явлением. Даже любители экстремальных видов отдыха выбирали их нечасто. Производители электроники крупных рекламных кампаний таким моделям не делали, предполагая, что их целевая аудитория невелика.

Но мечта об удобном и в то же время неприхотливом электронном помощнике все же стала реальностью. Новые модели уже не такие брутальные, но зато более удобные для повседневного использования. Так, в конце прошлого года компания Samsung представила свой новый крепкий орешек - Galaxy XCover Pro весом 217 граммов. Смартфон внешне напоминает рифленую деталь от автоматической винтовки и надежно защищен от влаги, пыли, падений, а также других внешних воздействий.

Главной особенностью нового гаджета стала его начинка - быстрый восьмиядерный процессор Exynos 9611, емкий аккумулятор на 4050 миллиампер-часов и камера на 25 мегапикселей. При этом экран мобильного устройства такой же большой, как у других современных смартфонов (6,3 дюйма), но он способен распознавать прикосновения хозяина, даже если его руки одеты в перчатки или промокли под дождем. Южнокорейская компания в первую очередь представила новый смартфон в Финляндии, но не исключено, что он будет доступен и в других странах мира, в том числе в России.

Вооружен и живуч

Все крепкие смартфоны соответствуют классу ip68, то есть надежно защищены от пыли и пресной влаги (с ограничением глубины и времени пребывания в воде). Потребителя уже не удивишь и усиленным корпусом, который защищает гаджет от падений, а в некоторых случаях готов выдержать даже наезд легкового автомобиля. Но на этом специальные функции защищенных гаджетов не заканчиваются. Так, например, есть модели, оснащенные тепловизором, которые могут пригодиться работникам ЖКХ или сотрудникам опасных производств, а строителей и не только, безусловно, заинтересует встроенный лазерный дальномер.

- Одна из проблем, с которой сталкиваются пользователи смартфонов в России, - это очень низкие температуры зимой, ведь они способны вывести большинство стандартных гаджетов из строя, - рассказывает работник ремонтной мастерской мобильных устройств Олег Филимонов. - Во-первых, опасно переохлаждать детали смартфона, особенно аккумулятор, ведь при минусовой температуре он стремительно теряет заряд. Во-вторых, вред мобильному устройству может нанести конденсат (влага), который образуется внутри гаджета после того, как он вновь оказывается в теплом помещении и его начинают активно эксплуатировать.

Настоящий мужской гаджет должен пройти огонь, воду и медные трубы. Фото: Gettyimages

Производители защищенных смартфонов, как правило, не списывают со счетов суровую зиму и "утепляют" свои изделия. Дополнительную защиту от холода в некоторых моделях имеет основная плата электронного устройства и его экран.

Сэкономить не удастся

Считается, что родоначальником защищенных смартфонов стала в 2010 году модель Defy от американской компании Motorola. Но, как выяснилось позже, противоударными свойствами он на самом деле не обладал. Разработчику пришлось выплатить большой штраф, но попытки приукрасить возможности своего мобильного устройства некоторые компании-производители используют до сих пор.

- Часто хожу в походы и на сплавы по рекам, поэтому смартфон хотел себе подобрать соответствующий, чтобы можно было за его сохранность не беспокоиться, - рассказывает блогер Андрей Мехряков. - Цены на защищенные гаджеты кусаются, поэтому решил сэкономить - купил одетый в броню смартфон малоизвестного китайского производителя. Разочаровался в нем уже в первом походе - случайно выронил из кармана и разбил защитное стекло экрана, хотя производитель обещал, что такого произойти не может.

Действительно, в сегменте защищенных гаджетов сегодня присутствует много китайских компаний, названия которых незнакомы даже завсегдатаям глобальной барахолки AliExpress. Чаще всего выпускаемые ими мобильные устройства напоминают миниатюрных роботов-трансформеров и выглядят агрессивно. Но, как показывает практика, их электронная начинка оставляет желать лучшего. И починить такой гаджет очень сложно, ведь запасные части к ним в России не продают и даже на заказ из Поднебесной возят далеко не всегда. Поэтому перед покупкой необходимо обязательно ознакомиться в интернете с отзывами пользователей, которые уже прошли со своим защищенным смартфоном огонь, воду и медные трубы. При этом стоит помнить, что самый надежный смартфон - это гаджет, над которым его владелец произвел меньше всего экспериментов, пытаясь проверить его прочность и выносливость. Современная техника требует к себе бережного отношения.