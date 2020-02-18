Цукерберг приехал в Брюссель для секретных встреч с еврокомиссарами

Глава Facebook Марк Цукерберг приехал в Брюссель и провел ряд закрытых встреч с еврокомиссарами, сообщает новостной портал Euronews.

При этом о его визите ничего известно не было, информация появилась только благодаря тому, что Цукерберга узнали на улице.

По информации издания, глава Facebook встречался с еврокомиссарами, курирующими сферы цифровых технологий, конкуренции и прозрачности.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что решение не оповещать прессу о приезде Цукерберга было принято обеими сторонами.

19 февраля Евросоюз намерен представить законодательство об искусственном интеллекте и едином рынке данных.

Ранее глава Facebook выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где отметил, что может выразить согласие с идеей ужесточения государственного регулирования своей компании, чтобы защитить политическую жизнь и избирательные системы. Также он упомянул в Мюнхене, что планирует обсудить в Брюсселе проект цифрового налога для ЕС.