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18.02.2020 20:40
Рубрика: Экономика

Даниил Егоров рассказал о цифровых сервисах ФНС

Текст: Юлия Кривошапко
До конца 2020 года в России планируется оцифровать 540 млн сведений из бумажных архивов органов ЗАГС, начиная с 1926 года. После этого начнется подготовка к запуску в промышленную эксплуатацию Единого реестра населения. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сейчас в едином "облачном" реестре ЗАГС фиксируются жизненные события граждан: рождаемость, смертность, браки, разводы.

В реестре населения, который будет сформирован на базе реестра ЗАГС, будет собрана информация от 12 ведомств, включая МВД, ФНС, ЗАГС, Пенсионный фонд, Роструд. Он будет аккумулировать наиболее полную информацию о гражданах, в том числе, сведения об адресе регистрации, номере страхового полиса и СНИЛС, военном билете, дате и месте рождения. ЕРН также позволит определить связи между родственниками.

Такие цифровые данные позволят расширить возможности для анализа и принятия экономических решений, в том числе при реализации национальных проектов, оценил Игорь Шувалов.

Фото: iStock
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"Это важно для управления экономическими процессами, развития городской экономики, малого и среднего бизнеса, потому что мы видим, как живет семья, а не отдельный человек", - сказал глава "ВЭБ.РФ".

Даниил Егоров рассказал также об основных цифровых проектах ФНС России: АСК НДС-2, онлайн-кассах, налоговом режиме для самозанятых. Глава ФНС подчеркнул, что при разработке этого режима учитывались результаты опроса потенциальных пользователей. С учетом их мнения регистрация и администрирование были максимально упрощены.

Мобильное приложение "Мой налог", которое разработали специально для самозанятых, позволяет встать на учет буквально за несколько минут, формировать чеки для клиентов и платить налоги без всякой отчетности. Более того, открыв API приложения, ФНС дала возможность партнерам еще больше упростить его для пользователей.

"Например, таксист регистрируется в программе "Таксометр", в которой отмечает начало и окончание поездки. Далее система "Яндекса", объединенная с платформой ФНС России, автоматически рассчитывает комиссию, налог. То есть самому таксисту даже не нужно об этом задумываться", - пояснил Даниил Егоров.

Он добавил, что все проекты продолжат развиваться. "Мы должны сделать так, чтобы все платили налоги сами столько, сколько положено, с минимальными издержками", - подчеркнул руководитель налоговой службы.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС

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