Даниил Егоров рассказал о цифровых сервисах ФНС

Сейчас в едином "облачном" реестре ЗАГС фиксируются жизненные события граждан: рождаемость, смертность, браки, разводы.
В реестре населения, который будет сформирован на базе реестра ЗАГС, будет собрана информация от 12 ведомств, включая МВД, ФНС, ЗАГС, Пенсионный фонд, Роструд. Он будет аккумулировать наиболее полную информацию о гражданах, в том числе, сведения об адресе регистрации, номере страхового полиса и СНИЛС, военном билете, дате и месте рождения. ЕРН также позволит определить связи между родственниками.
Такие цифровые данные позволят расширить возможности для анализа и принятия экономических решений, в том числе при реализации национальных проектов, оценил Игорь Шувалов.
"Это важно для управления экономическими процессами, развития городской экономики, малого и среднего бизнеса, потому что мы видим, как живет семья, а не отдельный человек", - сказал глава "ВЭБ.РФ".
Даниил Егоров рассказал также об основных цифровых проектах ФНС России: АСК НДС-2, онлайн-кассах, налоговом режиме для самозанятых. Глава ФНС подчеркнул, что при разработке этого режима учитывались результаты опроса потенциальных пользователей. С учетом их мнения регистрация и администрирование были максимально упрощены.
Мобильное приложение "Мой налог", которое разработали специально для самозанятых, позволяет встать на учет буквально за несколько минут, формировать чеки для клиентов и платить налоги без всякой отчетности. Более того, открыв API приложения, ФНС дала возможность партнерам еще больше упростить его для пользователей.
"Например, таксист регистрируется в программе "Таксометр", в которой отмечает начало и окончание поездки. Далее система "Яндекса", объединенная с платформой ФНС России, автоматически рассчитывает комиссию, налог. То есть самому таксисту даже не нужно об этом задумываться", - пояснил Даниил Егоров.
Он добавил, что все проекты продолжат развиваться. "Мы должны сделать так, чтобы все платили налоги сами столько, сколько положено, с минимальными издержками", - подчеркнул руководитель налоговой службы.